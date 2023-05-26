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Türk Mutfağı Haftası'nda depremzede ailelere Kırşehir'in lezzetleri tattırıldı

26.05.2023 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir'de misafir edilen depremzede ailelere, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte kentin yöresel lezzetleri ikram edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde mayıs ayında kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında TOBB öğrenci yurdu bahçesinde düzenlenen etkinlikte, 11 ili etkileyen depremlerin ardından Kırşehir'de misafir edilen depremzedelere ikramlar yapıldı.

Programda konuşan Vali Hüdayar Mete Buhara, depremzedelerle bir araya geldiklerini, kente özgü lezzetleri ikram edeceklerini söyledi.

Devletin ve milletin el ele vererek afetin üstesinden gelmeye çalıştığını vurgulayan Buhara, şunları kaydetti:

"Şu anda yaklaşık 8 bin 500 deprem mağduru vatandaşımız kentimizde misafir ediliyor. Ahi kenti Kırşehir olarak misafir ettiğimiz kardeşlerimize her türlü desteği sağlamak üzere tüm hemşerilerimiz elinden gelen gayreti gösterdi. Bizler kardeşiz, Malatya'sı, Kahramanmaraş'ı, Hatay'ı, Adıyaman'ı ile Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa'sı, Adana'sı, Osmaniye'si ile bütün illeriyle hepimiz kardeşiz. Bu zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız. İnanıyoruz ki bugünler geçicidir. Acıları hafifletmek için elimizden geleni yaptık, gayret ettik. Böylesine zor bir dönemde, karşılaştığımız büyük bir afet sonrasında vatanımıza, milletimize, kardeşlerimize hizmet etmek bizler için bir şereftir."

Kahramanmaraş'tan gelen depremzede vatandaşlardan Nagehan Reyhanlıoğlu da Türk milletinin dört bir yandan yardımlarını bölgeye gönderdiğini, devletin ve milletin yanlarında olmasıyla acılarının hafiflediğini belirterek, kendilerine kucak açan Kırşehirlilere teşekkür etti.

Depremzede Rahime Aktaş ise kendilerine verilen destekten dolayı Kırşehir halkına teşekkür ettiğini belirtti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli, depremzede ailelerin çocuklarına oyunlar oynatırken, genç müzisyenler ve yöresel sanatçılar da çeşitli eserler icra etti.

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