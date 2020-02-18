Türk okçular, olimpiyat yolunda günde 10 saat çalışıyor

Genel hazırlık döneminin son kampını gerçekleştirdiklerini aktaran Ergin, "Sporcularımızla bu dönemde fiziksel kuvvet ve dayanıklılık antrenmanlarımızı gerçekleştirdik. Sezon hazırlıklarını ve performansa dayalı antrenman metotlarını uygulamaya başlayacağız. Almanya, İngiltere, Fransa gibi Avrupa'nın önde gelen takımları bizlerle çalışmalarını sürdürdü. Çok uluslu kamplar düzenledik." diye konuştu.

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020 Olimpiyat Oyunları Hazırlık Kampı'nın geçen yıl ekimde başladığını, halen devam ettiğini söyledi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen kampa 12 milli sporcu katılıyor. Türk okçular, kampta zaman zaman değişik ülkeden takımlarla da çalışarak, rakiplerinin durumunu da görme fırsatı buluyor.

Ergin, şu anda İngiltere Milli Takımı ile ikili kamp yaptıklarını, çalışmaları 24 Şubat'a kadar sürdüreceklerini ifade etti.

Genel hazırlık dönemini 24 Şubat'ta noktalayıp, 29 Şubat'ta Antalya'daki 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde tekrar çalışmalarını sürdüreceklerini aktaran Ergin, şunları kaydetti:

"Milli takımımız şu an klasik yayda 6 erkek, 6 kadın sporcudan oluşuyor. Geçtiğimiz yılı uluslararası arenada 29 madalyayla tamamladık. Sporcularımızın eksiklerini, gelişimlerini takip ediyoruz. Sporcularımızın 2020 Olimpiyatları öncesinde hem kota yarışmalarında hem de umut ediyoruz ki kotayı aldıktan sonra katılacağımız olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeleri için çalışmalarımız sürüyor."

- 2020 yılının ilk kota yarışması Antalya'da

Ergin, 2020 Olimpiyat Oyunları'nın ilk kota yarışmasının 20-26 Mayıs'ta Antalya'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

"Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda burada bir kadın bir erkek kota şansımız var." diyen Ergin, şöyle devam etti:

"Yine Antalya'daki bu organizasyondan bir ay sonra 21-28 Haziran'da Berlin'de hem kadın hem erkek takım kota yarışmasında mücadele edeceğiz. Burada yarışacağımız rakiplerimizin bir çoğuyla ikili, üçlü kamplar gerçekleştiriyoruz. Şu an hazırlıklarımız, planladığımız şekilde sürüyor. Umut ediyorum ki 29 Şubat'ta Antalya'ya geçtiğimizde fiziksel olarak hem kuvvet hem de dayanıklılık anlamında sporcularımız tam anlamıyla hazır olacaklar."