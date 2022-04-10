Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü İstanbul'da kutlandı

İSTANBUL (AA) - Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Vatan Caddesi'nde geçit töreni düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünün de bulunduğu Vatan Caddesi'ndeki törende renkli görüntüler yaşandı.

Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Motosikletli Yunus Timleri başta olmak üzere bütün birimlerin yer aldığı törene İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit ile İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş katıldı.

Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünün Motosikletli Yunus Timlerinin özel gösteri yaptığı törende, polis helikopterleri ile zırhlı araçlar da geçiş gerçekleştirdi.

