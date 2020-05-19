YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Türk Sanat Müziği korosu çalışmalarını telekonferansla sürdürüyor

Türk Sanat Müziği korosu çalışmalarını telekonferansla sürdürüyor

GİRESUN HABERLERİ  | 19.05.2020 13:31 | Son Güncelleme

Giresun Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün Türk Sanat Müziği Korosunu çalıştıran bestekar sanatçı Cihan Unat, virüs salgını nedeniyle koro çalışmalarına görüntülü telefonlar vasıtasıyla evlerde de devam ederek Giresun’da bir ilki gerçekleştirdi.İstanbul TRT Saz sanatçıları ile Giresun’da birçok konserlere imza atan Unat bu defa da koro üyelerinden, Teoman Alpay’ın Hicaz makamında bestelediği “Nasıl geçti habersiz o güzelim yılları” adlı şarkıyı okuyarak kaydı whatsapp grubuna atmalarını istedi.Koro katılımcılarının kendi telefonları ile evde kayıt ettikleri icraları birleştirilerek ortaya güzel bir koro çalışması çıktı.

Türk Sanat Müziği korosu çalışmalarını telekonferansla sürdürüyor

Giresun Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün Türk Sanat Müziği Korosunu çalıştıran bestekar sanatçı Cihan Unat, virüs salgını nedeniyle koro çalışmalarına görüntülü telefonlar vasıtasıyla evlerde de devam ederek Giresun’da bir ilki gerçekleştirdi.
İstanbul TRT Saz sanatçıları ile Giresun’da birçok konserlere imza atan Unat bu defa da koro üyelerinden, Teoman Alpay’ın Hicaz makamında bestelediği “Nasıl geçti habersiz o güzelim yılları” adlı şarkıyı okuyarak kaydı whatsapp grubuna atmalarını istedi.
Koro katılımcılarının kendi telefonları ile evde kayıt ettikleri icraları birleştirilerek ortaya güzel bir koro çalışması çıktı. Unat “Bu kasvetli günlerde herkese moral vermek için böyle bir çalışma planladım ve sonunda da bir hayli başarılı olduğunu sanıyorum. Emek veren herkesi kutlarım. Daha başka projelerimde var onları da inşallah önümüzdeki günlerde işleme koyacağım. Hayatlarını ortaya koyarak müthiş bir performans gösteren tüm sağlık çalışanlarımıza bir armağanımızdır” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlüler karantinayı bakın nerede geçiriyor! Ünlüler karantinayı bakın nerede geçiriyor!
Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendiEhliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bayramlık kömbe telaşı başladı

Bayramlık kömbe telaşı başladı

Müşteki geldi, şüpheli çıktı

Müşteki geldi, şüpheli çıktı

Mimar Betül Boy Zafer: “Pandemi süreci kentlere bakışı değiştirdi”

Mimar Betül Boy Zafer: “Pandemi süreci kentlere bakışı değiştirdi”

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Başkan Kılıç’tan üniversiteli gençlerle online 19 Mayıs zirvesi

Başkan Kılıç’tan üniversiteli gençlerle online 19 Mayıs zirvesi

Midyat’ta 86 bin TL’lik kaçak telefon ele geçirildi

Midyat’ta 86 bin TL’lik kaçak telefon ele geçirildi

Giresun Namaz Vakitleri 19 Mayıs Salı

İmsak
03:10
Sabah
04:58
Öğle
12:28
İkindi
16:24
Akşam
19:48
Yatsı
21:28

Giresun Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Bilgi Eczanesi
Merkez
Gökhan Eczanesi
Merkez
Kent Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Merkez
Ballıca Eczanesi
Bulancak
Derman Eczanesi
Dereli
Büşra Eczanesi
Dogankent
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Giresun’da trafik kazası: 6 yaralı

Giresun’da trafik kazası: 6 yaralı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Giresunlu firmadan Kovid-19'a karşı mobil "hava sterilizasyon cihazı"

Giresunlu firmadan Kovid-19'a karşı mobil "hava sterilizasyon cihazı"

Giresun'da karantinadaki vatandaşlardan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Giresun'da karantinadaki vatandaşlardan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.