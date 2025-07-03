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Türk sporunun acı günü... Dünya şampiyonu özel sporcu Tuğba Tekin yaşamını yitirdi!

Alp disiplini kayakta dünya şampiyonluğu bulunan özel sporcu Tuğba Tekin, 34 yaşında hayatını kaybetti.

Türk sporunun acı günü... Dünya şampiyonu özel sporcu Tuğba Tekin yaşamını yitirdi!
Burak Kavuncu

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonuna bağlı Alp disiplini kayakta dünya şampiyonluğu bulunan özel sporcu Tuğba Tekin, 34 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, "Dünya şampiyonu özel sporcumuz Tuğba Tekin’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume sporcumuza Yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz." denildi.

2013 VE 2017 DE ŞAMPİYON OLDU...

Türk sporunun acı günü... Dünya şampiyonu özel sporcu Tuğba Tekin yaşamını yitirdi! 1

Federasyondan alınan bilgiye göre, aktif sporcu bırakan 34 yaşındaki Tuğba Tekin, 2013 ve 2017'de alp disiplini kayakta dünya şampiyonu oldu.

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Türkiye
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