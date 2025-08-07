SPOR

Türk sporunun acı kaybı! Spor spikeri Ümit Aktan vefat etti...

Türk sporunun acı günü. Spor spikeri ve eski futbolcu Ümit Aktan hayatını kaybetti.

Burak Kavuncu

Doksanlı yılların unutulmaz spor spikerlerinden, gazeteci ve spor spikeri Ümit Aktan hayata veda etti. Bir süredir tedavi gören Aktan'ın vefat nedeni henüz paylaşılmadı.

1972 yılında TRT'de spikerliğe adım atan Ümit Aktan, kendine has ses tonu ve anlatım tarzıyla ekranlara damga vurdu. Yalnızca maç anlatmakla kalmadı, spora kattığı zarafet ve bilgiyle de geniş kitlelerin takdirini kazandı.

Vefat haberini, üyesi olduğu Galatasaray Spor Kulübü, sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

GALATASARAY PAYLAŞTI

''Kulübümüzün 14152 sicil numaralı üyesi, eski futbolcumuz, Türk spor basınının değerli ismi Ümit Aktan’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Genç yaşta Galatasaray altyapısında başlayan futbol yolculuğu, ne yazık ki talihsiz bir sakatlık nedeniyle kısa sürdü. Ancak spora ve futbola olan tutkusu hiç azalmadı. 1972 yılında TRT’de başladığı spikerlik kariyerinde, sesiyle ekranlara damga vurdu; yıllar boyunca Türk spor basınının saygın ve sevilen isimlerinden biri olarak hafızalarda yer etti.

Ümit Aktan, zarafeti, bilgisi ve kendine özgü üslubuyla yalnızca bir anlatıcı değil; spora ve insanlara değer katan bir isimdi.

Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, camiamıza ve Türk spor basınına başsağlığı dileriz.''

Okuyucu Yorumları 7 yorum
Allah rahmet eylesin... Ailesine sabırlar versin inşallah.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun sevdiklerine Allah sabırlar versin inşallah, bir usta daha yitirildi
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
