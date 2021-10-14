Türk su ürünleri ve hayvansal mamulleri, Almanya'daki fuarda tanıtıldı

İZMİR (AA) - Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü yetkilileri, Almanya'da düzenlenen Anuga 2021 Gıda Fuarı’nda dünyanın dört bir yanından gelen ithalatçılara ürünlerini tanıttı.

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, Köln kentinde 8 Ekim'de kapılarını açan dünyanın en büyük gıda ve içecek fuarı Anuga 2021'ye Türkiye'den 287 firma katılım sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, fuarda Türkiye'nin İtalya ve İspanya'nın ardından uluslararası katılımda üçüncü sırada yer aldığını ifade etti.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün 2021 Ocak - Eylül döneminde ihracatını yüzde 38'lik artışla 1 milyar 731 milyon dolardan 2 milyar 382 milyon dolara taşıdığı bilgisini veren Kızıltan, şunları kaydetti:

"Su ürünlerinden kanatlı eti ve yumurtaya, baldan süt ürünlerine insanlığın üç öğün beslenme ihtiyacına cevap veren bir sektörüz. Salgın döneminde sağlıklı gıda tüketim talebindeki artış ihracat rakamlarımıza olumlu yansıdı. Fiziki fuarlar ve sektörel ticaret heyetleri yapamamış olmamıza rağmen başarılı bir dönem geçiriyoruz. Yıllık ihracatımız ilk kez 3 milyar doları aştı. 2023 yılı için ortaya koyduğumuz 3,5 milyar dolar ihracat hedefine daha önce ulaşmak için tanıtım çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

