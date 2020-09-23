Türk takımı, eczacılıkta "kişiye özel tedavi şeması" projesiyle dünya ikincisi oldu

EDİRNE (AA) - Türk öğrencilerden oluşan ekip, Uluslararası Eczacılık Öğrencileri Federasyonunca düzenlenen yarışmada dünya ikincisi olarak büyük bir başarı ya imza attı.

Arttırılmış gerçeklik ve yapay zeka görüntü işleme teknolojileri kullanarak bir uygulama geliştirildiklerini anlatan Mumay, "Kullanıcılarımız telefonunun kamerası ile bilgi almak istediği ilaç kutusunu tarattıklarında sistem önce ilacı tanımaktadır. Daha sonra artırılmış gerçeklik teknolojisi yardımıyla tarattığı ilaç hakkında bilgilendirici otonom bir görsel destek sunmaktadır." dedi.

Mumay, yenilikçi ve etkili bir yöntemle hazırladıkları uygulamanın kullanıcılara ilaç hakkındaki tüm bilgileri sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Uygulama diğer bir yandan yapay zeka teknolojisi ile uygulamanın başında kullanıcılardan alınan bilgilere göre kişiye özel bir tedavi şeması sunulmaktadır. Kullanıcılarımız ilaçlarını ve hekimin yazdığı kullanım durumunu sisteme girdiklerinde özel alerji, hastalık, başka ilaç kullanımı gibi durumları yapay zeka ile değerlendirilerek kullanıcılara özel uyarılar ile günlük ve haftalık olarak tedavi planı sunulacaktır."

