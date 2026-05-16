Galatasaray'da Icardi müjdesi! Dursun Özbek işi bitirdi

Galatasaray yönetimi, sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'nin geleceğini belirlemek üzere menajeri Elio Pino'yu acilen İstanbul'a çağırdı.

Emre Şen
Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve rotasını tamamen yeni sezon planlamasına çeviren Galatasaray'da, taraftarın sevgilisi Mauro Icardi'nin kulüpteki geleceği netlik kazandı.

İŞTE YENİ SÖZLEŞMENİN MALİ DETAYLARI

Başkan Özbek'in bizzat müdahil olduğu ve yönettiği transfer zirvesinin ardından Icardi'nin yeni maaş şartları da gün yüzüne çıktı. Tarafların el sıkıştığı yeni mukaveleye göre; Arjantinli golcüye yıllık net 3 milyon Euro garanti maaş ödenecek. Ayrıca, bireysel performansa ve takımın başarılarına dayalı olarak sözleşmede 2 milyon Euro'luk ek bir bonus maddesi yer alacak.

OYNAMA GARANTİSİ İÇİN TOP TEKNİK HEYETTE

Pazarlık masasında masaya yatırılan ve en çok merak edilen konu ise Icardi'nin daha önce talep ettiği öne sürülen "oynama garantisi" şartı oldu. Yönetim, yıldız oyuncunun doğrudan formayı garanti altına alma isteğine karşılık kararı Okan Buruk ve yönetimine bıraktı. Varılan mutabakata göre; Arjantinli yıldız takımdaki yerini alacak ancak ilk 11'de başlama ve oynama garantisine dair nihai kararı tamamen teknik heyet verecek.

