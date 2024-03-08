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Türk takımlarına Şampiyonlar Ligi müjdesi! Önümüzdeki yıl direkt olarak katılma hakkı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
08.03.2024 16:41
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Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasındaki yerini iyice sağlamlaştırdı. 9. sırada bulunan Türkiye, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı için ilk 10 sıra hedefini büyük oranda gerçekleştirerek derin bir nefes aldı.

Türk takımlarına Şampiyonlar Ligi müjdesi! Önümüzdeki yıl direkt olarak katılma hakkı...

UEFA ülke puanı sıralamasında sezona 12. basamaktan başlayan Türkiye, aldığımız sonuçlarla birlikte 9. sıraya kadar yükselmişti. Şampiyonlar Ligi için ilk 10 sıra hedefinin kapısını aralayan temsilcilerimiz, önümüzdeki sezon için müjdeyi verdi.

TÜRKİYE RAKİPLERİYLE FARKI AÇTI

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Fenerbahçe'nin dün gece aldığı galibiyetle birlikte puanımız 38.1'e yükselirken, en yakın rakibimiz İskoçya ve Çekya’yla arasındaki fark biraz daha açıldı.

TÜRKİYE VE İSKOÇYA’DA BİRER TAKIM, ÇEKYA’DAN 3 TAKIM YARIŞIYOR

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UEFA kupalarında son 16 turu maçları itibarıyla Türkiye ve İskoçya’dan birer takım mücadele ederken, Çekya’dan 3 takım ter döküyor.

Türkiye adına Avrupa'da mücadele eden Fenerbahçe, Konferans Ligi’nde, İskoçya’dan Glasgow Rangers ise Avrupa Ligi’nde yer alıyor.

Çek temsilcilerinden Sparta Prag ve Slavia Prag Avrupa Ligi’nde, Viktoria Plzen ise Konferans Ligi’nde tur mücadelesi veriyor.

İSKOÇYA İÇİN GLASGOW RANGERS’IN AVRUPA LİGİ FİNALİ OYNAMASI ŞART

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Fenerbahçe, son 16 turunda Belçika ekibi Gilloise’a elense dahi Türkiye ilk 10 için büyük avantaja sahip.

Böylesi bir durumda Çekya, 3 takımla yarıştığı için matematiksel olarak Türkiye’yi geçme şansına sahip olsa da İskoçya için durum hiç de parlak değil.

İskoçya’nın Türkiye’yi geçmesi için, Fenerbahçe’nin puan almadan Avrupa’ya veda etmesi, Glasgow Rangers’ın da mutlak finale çıkması ve finale dek oynayacağı 5 maçın 4’ünü kazanması gerekiyor.

Avrupa Ligi son 16 turunda Portekiz temsilcisi Benfica ile eşleşen Rangers, rakibiyle deplasmanda yaptığı ilk maçta sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

PUAN FARKI, 5’ER MAÇLIK GALİBİYETE TEKABÜL EDİYOR

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Türkiye, sezonun bitimine 6 maç kala İskoçya’dan 2,05 puan, Çekya’dan da 2,55 puan fazla puana sahip

Statü gereği, Avrupa kupalarına 4’er takımla katılan Türkiye ve Çekya temsilcileri, alacakları her galibiyette ülke puanına 0,5 puanlık katkı sağlıyor.

Sezona 5 takımla giren İskoçya’da ise bir galibiyetin karşılığı 0,4 puan.

Takımlar beraberlik halinde de galibiyette aldıkları puanın yarısını (Türk ve Çek ekipleri 0,25 – İskoç ekipleri 0,2) genel klasmana taşıyor.

Ayrıca temsilcilerin Avrupa Ligi’nde çeyrek final, Konferans Ligi’nde yarı finalle birlikte bonus puan alma şansları bulunuyor.

Bu bonusların karşılığı, takımların beraberlik halinde aldıkları puanla eş değer konumda.

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