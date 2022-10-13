Türk Tarih Müzesi ve Parkı nerede, nasıl gidilir? MasterChef yeni bölüm Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nda

Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nın nerede olduğu ve nasıl gidildiği merak ediliyor. MasterChef’te dokunulmazlık heyecanı devam ediyor. Yarışmacılar yeni bölümde Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nda mücadele edecekler. İşte Ankara’da bulunan Türk Tarih Müzesi ve Parkı hakkında bilgiler
Türk Tarih Müzesi ve Parkı; Ankara’nın Etimesgut ilçesinde bulunan bir açık hava müzesidir. Etimesgut Belediyesi’nin girişimleriyle kurulan müzede, Ergenekon’dan Cumhuriyet’in ilanına kadar geçen sürede Türk dünyasında önemli işler başarmış olan tarihi kişiliklerin heykelleri yer alır.
Türk Tarih Müzesi ve Parkı adresi şu şekilde: Yeni Bağlıca Mah, Kepir Cd. No:1, 06790 Etimesgut/Ankara
Kepir caddesine yakın geçen hatlar arasında 597, 534, 597-1 bulunuyor.
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