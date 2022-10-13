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Türk Tarih Müzesi ve Parkı nerede, nasıl gidilir? MasterChef yeni bölüm Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nda

13.10.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Tarih Müzesi ve Parkı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef’te her hafta dış çekim yapılıyor. Bu akşam yarışmacılar dokunulmazlık oyunu için Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nda mücadele edecekler. Peki, Türk Tarih Müzesi ve Parkı nerede, nasıl gidilir?

Türk Tarih Müzesi ve Parkı nerede, nasıl gidilir? MasterChef yeni bölüm Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nda

Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nın nerede olduğu ve nasıl gidildiği merak ediliyor. MasterChef’te dokunulmazlık heyecanı devam ediyor. Yarışmacılar yeni bölümde Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nda mücadele edecekler. İşte Ankara’da bulunan Türk Tarih Müzesi ve Parkı hakkında bilgiler

TÜRK TARİH MÜZESİ VE PARKI NEREDE?

Türk Tarih Müzesi ve Parkı; Ankara’nın Etimesgut ilçesinde bulunan bir açık hava müzesidir. Etimesgut Belediyesi’nin girişimleriyle kurulan müzede, Ergenekon’dan Cumhuriyet’in ilanına kadar geçen sürede Türk dünyasında önemli işler başarmış olan tarihi kişiliklerin heykelleri yer alır.

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TÜRK TARİH MÜZESİ VE PARKI’NA NASIL GİDİLİR?

Türk Tarih Müzesi ve Parkı adresi şu şekilde: Yeni Bağlıca Mah, Kepir Cd. No:1, 06790 Etimesgut/Ankara
Kepir caddesine yakın geçen hatlar arasında 597, 534, 597-1 bulunuyor.

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