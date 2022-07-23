Türk tarihinde bir ilk! Önümüzdeki sezon hakemler için yeni kararlar alındı

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu üzerinde düzenlemelere başladı. Yeni düzenlemede ''yemin'' maddesi dikkatlerden kaçmadı. Hakemler TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin önünde yemin edecek.

TÜRKİYE'DE BİR İLK OLACAK

Türkiye'de daha önce uygulanmamış bu olay önümüzdeki sezon yürürlüğe girecek. TFF'ye bağlı tüm kurallara 'yemin' şartı getirilecek. Profesyonel liglerde görev yapan tüm hakem ve gözlemcilerden de en geç 1 ay içinde kapalı zarf içerisinde notere mal beyanı sunmalarını istenecek.



