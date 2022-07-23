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Türk tarihinde bir ilk! Önümüzdeki sezon hakemler için yeni kararlar alındı

23.07.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de önümüzdeki sezon bir ilk yaşanacak. TFF'nin aldığı karar sonrası hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerinin huzurunda’ yemin edecek. Daha önce böyle bir yönetmelik uygulanmadığı için tarihe geçecek olay önümüzdeki sezon uygulanacak.

Türk tarihinde bir ilk! Önümüzdeki sezon hakemler için yeni kararlar alındı

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu üzerinde düzenlemelere başladı. Yeni düzenlemede ''yemin'' maddesi dikkatlerden kaçmadı. Hakemler TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin önünde yemin edecek.

TÜRKİYE'DE BİR İLK OLACAK

Türkiye'de daha önce uygulanmamış bu olay önümüzdeki sezon yürürlüğe girecek. TFF'ye bağlı tüm kurallara 'yemin' şartı getirilecek. Profesyonel liglerde görev yapan tüm hakem ve gözlemcilerden de en geç 1 ay içinde kapalı zarf içerisinde notere mal beyanı sunmalarını istenecek.


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