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Türk Telekom 2021 Faaliyet Raporu’na LACP’den 14 ödül

16.09.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Telekom, uluslararası çapta yüzlerce şirketin faaliyet raporlarının değerlendirmeye alındığı LACP Vizyon Ödülleri’nde hem platin hem altın ödül aldı

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom’un faaliyet raporu, Amerika’nın Kaliforniya eyaletinde düzenlenen League of American Communications Professionals (LACP) Vizyon Ödüllerinde “Telekomünikasyon” ve “Şirket Grupları, Holdingler” kategorilerinde 14 ödülün sahibi oldu.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, 100 puan üzerinden değerlendirilen LACP Vizyon Ödüllerinde “Şirket Grupları, Holdingler” kategorisinde 99 puan alarak Platin Ödül alan Türk Telekom, “Telekomünikasyon” kategorisinde ise 98 puan alarak Altın Ödül’e layık görüldü.

Kapak tasarımı, yönetici mesajı, anlatım, finansal bilgilerin sunumu, üretkenlik ve navigasyon gibi kriterler üzerinden değerlendirilen Türk Telekom Faaliyet Raporu LACP Vizyon Ödülleri jürisinden tam puan aldı.

Ayrıca bu yıl LACP tarafından ilk kez eklenen kategoriler arasından “Raporun sanatsal ve iletişim mükemmelliği” kategorisinde Teknik Başarı Ödülüne layık görülürken Türk Telekom Faaliyet Raporu, Şirket dışında ürettirilen raporlar sıralamasında EMEA’de Platin ödüle layık görüldü.

​​​​​​​Uluslararası platformda her sektörden katılım sağlanan 2021 faaliyet raporlarının ve entegre raporların değerlendirildiği LACP Vizyon Ödülleri’nde Türk Telekom, her iki kategoride, EMEA bölgesinde ikinci oldu. En iyi rapor metni kategorisinde ise altın ödülü almaya hak kazanan Türk Telekom, farklı kategorilerin de değerlendirildiği yarışmada toplam 14 ödül kazandı.

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