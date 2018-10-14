Türk Telekom 72 - 80 Fenerbahçe (Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Türk Telekom'u 80-72 yendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, Vesely ve Ahmet Düverioğlu'nun basketleriyle 3. dakikayı 6-3 önde geçti. Ev sahibi Türk Telekom, maçın başında hücumda etkili bir performans sergileyen Landesberg'in basketleriyle 7-6'lık skor üstünlüğünü yakaladı. Melih Mahmutoğlu ve Ennis'in üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle durumu 14-9 yapan Fenerbahçe, ilk periyodu 22-19 önde tamamladı.

İkinci periyodun ilk 5 dakikasında Fenerbahçe, sadece bir sayı bulabildi. Türk Telekom, Stimac, Gabriel ve Ender Aslan'ın basketleriyle 14. dakikada bir kez daha öne geçti: 26-23. Stimac'ın başarılı serbest atışlarıyla bir dakika sonra farkı 5 sayıya (28-23) çıkaran ev sahibi ekip, soyunma odasına Gabriel'in üç sayılık basketiyle 37-31 üstün gitti.

Üçüncü periyot karşılıklı basketlerle başlarken Türk Telekom, Landesberg'in üç sayılık basketiyle 23. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 46-37. Rakibine Ali Muhammed ve Guduric'in üç sayılık atışlarıyla cevap veren Fenerbahçe, farkı üçe (46-43) indirdi. Sarı-lacivertli takım, temponun yükseldiği periyodun son anlarında bu kez Melih Mahmutoğlu'nun kaydettiği üç sayılık basketle dördüncü çeyreğe 57-55 önde girdi.