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Türk Telekom 72 - 80 Fenerbahçe (Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi)

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 14.10.2018 18:06 | Son Güncelleme

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Türk Telekom, evinde karşılaştığı Fenerbahçe'ye 72- 80 mağlup oldu.

Türk Telekom 72 - 80 Fenerbahçe (Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Türk Telekom'u 80-72 yendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, Vesely ve Ahmet Düverioğlu'nun basketleriyle 3. dakikayı 6-3 önde geçti. Ev sahibi Türk Telekom, maçın başında hücumda etkili bir performans sergileyen Landesberg'in basketleriyle 7-6'lık skor üstünlüğünü yakaladı. Melih Mahmutoğlu ve Ennis'in üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle durumu 14-9 yapan Fenerbahçe, ilk periyodu 22-19 önde tamamladı.

İkinci periyodun ilk 5 dakikasında Fenerbahçe, sadece bir sayı bulabildi. Türk Telekom, Stimac, Gabriel ve Ender Aslan'ın basketleriyle 14. dakikada bir kez daha öne geçti: 26-23. Stimac'ın başarılı serbest atışlarıyla bir dakika sonra farkı 5 sayıya (28-23) çıkaran ev sahibi ekip, soyunma odasına Gabriel'in üç sayılık basketiyle 37-31 üstün gitti.

Üçüncü periyot karşılıklı basketlerle başlarken Türk Telekom, Landesberg'in üç sayılık basketiyle 23. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 46-37. Rakibine Ali Muhammed ve Guduric'in üç sayılık atışlarıyla cevap veren Fenerbahçe, farkı üçe (46-43) indirdi. Sarı-lacivertli takım, temponun yükseldiği periyodun son anlarında bu kez Melih Mahmutoğlu'nun kaydettiği üç sayılık basketle dördüncü çeyreğe 57-55 önde girdi.

Final periyodunun ilk bölümünde iki takım da pota altından rahat basketler bulurken, skor üstünlüğü sürekli el değiştirdi. Fenerbahçe, son periyotta üst üste serbest atışlar kazandı. Konuk ekip, serbest atışlarda Lauvergne ile yüksek bir başarı yüzdesi yakalayamasa da 35. dakikayı 67-64 üstün geçmesini bildi. Maçın bitimine 2,5 dakika kala üç sayı çizgisinin gerisinden Kalinic ile bir basket üreten Fenerbahçe, ardından Ali Muhammed'in dış atışıyla 9 sayılık farka ulaştı: 69-78. Parkeden 80-72 galip ayrılan Fenerbahçe, ligde ikinci maçını da kazandı.

Maçın en skorer ismi ise Türk Telekom'da 20 sayıyla oynayan Landesberg oldu.

Salon: Ankara
Hakemler: Erşan Kartal, Sinem Tetik, Can Mavisu
Türk Telekom: Landesberg 20, Kaya Peker 6, Serhat Çetin 5, Gabriel 5, Campbell 9, Stimac 19, Ender Arslan 6, Polat Kaya, Fikret Can Akın, Yunus Emre Sonsırma 2, Nusret Yıldırım
Fenerbahçe: Melih Mahmutoğlu 11, Ennis 8, Kalinic 13, Vesely 16, Ahmet Düverioğlu 6, Guduric 9, Ali Muhammed 10, Sinan Güler, Lauvergne 7, Egehan Arna
1. Periyot: 19-22
Devre: 37-31
3. Periyot: 55-57
Beş faulle çıkan: 35.08 Gabriel (Türk Telekom)

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Anahtar Kelimeler:
türk telekom Fenerbahçe Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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