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Türk Telekom, AB destekli 5G Ar-Ge projesini başarıyla tamamladı

16.05.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç: - "5G ve ötesi araştırmalarında, Horizon 2020 kapsamında projesi uluslararası konsorsiyumda kabul edilen ilk Türk operatörü olarak, fabrikaların dijitalleşmesi sürecine uluslararası bir proje ile katkı sağlamış olmak ülkemiz için de, şirketimiz için de çok değerli"

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, iştiraki Argela ile birlikte katıldığı uluslararası Clear5G (geleceğin fabrikaları için ultra güvenilir 5G makine tipi iletişim) projesini başarıyla tamamladı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, AB tarafından desteklenen proje kapsamında fabrikalarda 5G ile daha düşük gecikmeli veri iletimi, ultra yüksek güvenilirlik ve erişilebilirlik sağlanabileceğini ortaya koydu. Proje sayesinde farklı standartlarda haberleşen tüm makinelerin, birbirleriyle nesnelerin interneti (IoT) teknolojisi ile konuşabilir hale gelmesi sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, "Uluslararası Clear5G projesi ile 5G teknolojisinin kabiliyetlerinin üretim alanına uyarlanabildiğini kanıtlayarak fabrikaların 5G ve ötesi teknolojilerle birlikte dijitalleşmesi sürecine önemli bir katkı sağladık. Horizon 2020, Eureka gibi Uluslararası Ar-Ge programlarına katılarak gelecek nesil telekomünikasyon teknolojileri alanındaki Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarımızla küresel ölçekte değer üretmeyi sürdürecek, 5G teknolojileri konusunda geliştirdiğimiz yeni fikir ve ürünleri uluslararası patentler ile taçlandırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- Türk Telekom, 5G alanında fonlanan Horizon 2020 projelerinde yer alan "ilk" Türk operatör

Verilen bilgiye göre, projede İngiltere'den Surrey Üniversitesi ile Toshiba ve Adlink gibi dünya devlerinin yanı sıra Fransa, Yunanistan ve Tayvan'dan toplam 11 firma yer aldı. Türk Telekom, 5G ve ötesi araştırmalarında, Horizon 2020 kapsamında projesi uluslararası konsorsiyumda kabul edilen "ilk" Türk operatör oldu.

Türk Telekom, bu çalışmasıyla Endüstri 4.0 vizyonunun daha hızlı ve etkili bir şekilde hayata geçirilmesine destek verirken, fabrikalardaki potansiyel endüstriyel 5G uygulamalarının gerçekleşmesi için gerekli şebeke gereksinimlerinin, yönetim sistemlerinin ve mimarilerinin belirlenmesine de katkı sağladı. Proje, Avrupa Komisyonu'nun uluslararası arenadaki en büyük bütçeli sivil araştırma ve inovasyon programı olan Horizon 2020 kapsamında hibe desteğiyle gerçekleştirildi.

Geleceğin fabrikalarında Endüstriyel 5G şebekesine bağlantılı olarak çalışan ve yönetilen üretim sistemlerindeki makineler daha kolay kontrol edilebilir, daha esnek, güvenli ve performanslı çalışabilir hale geliyor. 5G'nin getirdiği bu avantajlar fabrikaların önümüzdeki yıllarda operasyonlarını daha iyi hale getirmelerine, yeni fırsatlardan yararlanmalarına, riskleri algılamalarına ve ürün yelpazelerini zenginleştirmeleri için daha geniş bir ekosisteme sahip olmalarına imkan sağlayacak. Tüm bu nedenlerle endüstriyel mobil çözümler, başta geleceğin fabrikaları olmak üzere imalat sanayi ve diğer birçok sektörde yoğun ilgi görüyor.

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