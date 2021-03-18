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Türk Telekom, Avrupa'da ilk yenilgisini aldı

18.03.2021 12:11 | Son Güncelleme:
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Türk Telekom, Avrupa'da ilk yenilgisini aldı

İlk turda 6 maçta 5 galibiyet alarak lider olarak play-off turuna yükselen Türk Telekom, Nizhny Novgorod maçına kadar sahasındaki 4 karşılaşmada da rakiplerini yendi.

Türk Telekom Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Rus ekibi Nizhny Novgorod'a yenilerek, bu sezon Avrupa'da sahasında ilk mağlubiyetini yaşadı.

Geçen sezon Sekizli Final oynadığı turnuvaya bu sezon da iyi bir başlangıç yapan Türk Telekom, Ankara Spor Salonu'nda da iyi bir grafik ortaya koyuyordu.

İlk turda 6 maçta 5 galibiyet alarak lider olarak play-off turuna yükselen başkent ekibi, Nizhny Novgorod maçına kadar sahasındaki 4 karşılaşmada da rakiplerini yendi.

Rus ekibi karşısında sahadan 84-71 yenilgiyle ayrılan Türk Telekom, böylece 2020-2021 sezonunda Avrupa'da Ankara'daki ilk mağlubiyetini aldı.

TÜRK TELEKOM'UN GRUPTAKİ İLK MAÇLARI BİTTİ

Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu K Grubu'nda ilk karşılaşmalarını tamamladı.

Fransa ekibi Strasbourg'u yenerek gruba başlayan Türk Telekom daha sonra deplasmanda Yunanistan'ın AEK takımına ve sahasında Nizhny Novgorod'a kaybetti. Grupta birer maçı eksik AEK ve Nizhny Novgorod'un ikişer galibiyeti bulunuyor. Strasbourg ise 3 maçından da galibiyet alamadı.

Grupta 3. sırada yer alan Türk Telekom, 23 Mart'ta deplasmanda Nizhny Novgorod, 31 Mart'ta sahasında AEK ve 7 Nisan'da dış sahada Strasbourg'la karşılaşacak. Grupta ilk 2 sırayı alan ekipler üst tura yükselecek.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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