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Türk Telekom Basketbol Takımı, Semih Erden'i transfer etti

10.07.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Telekom Basketbol Takımı, Semih Erden'i transfer etti

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, 35 yaşındaki pivot Semih Erden'i kadrosuna kattı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Pınar Karşıyaka forması giyen Semih Erden'i renklerimize bağladık. Ailemize hoş geldin Semih." ifadeleri kullanıldı.

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