Türk Telekom Basketbol Takımı, Semih Erden'i transfer etti

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, 35 yaşındaki pivot Semih Erden'i kadrosuna kattı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Pınar Karşıyaka forması giyen Semih Erden'i renklerimize bağladık. Ailemize hoş geldin Semih." ifadeleri kullanıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz