Türk Telekom ile Atatürk Üniversitesi'nin iş birliği istihdama katkı sağlayacak

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, Atatürk Üniversitesi ile istihdama katkı sağlayacak ve 5 yıl boyunca devam edecek bir anlaşmaya imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre,Türk Telekom hem çalışanlarının hem de gençlerin kariyer gelişimini desteklemeyi sürdürüyor.

Türk Telekom, Atatürk Üniversitesi ile 5 yıl boyunca devam edecek anlaşmaya imza attı. İş birliği kapsamında mühendislik fakülteleri ile ortak AR-GE faaliyetleri, sempozyumlar, kongreler, seminerler, webinarlar, makale ve bildiriler gibi bilimsel süreçler dahil olmak üzere birçok alanda çalışmalar yapılacak, öğrencilerin akademik gelişimlerine ve kariyerlerine destek olunacak.

Çalışma yalnızca Atatürk Üniversitesi ile sınırlı kalmayıp akademi ve iş dünyası iş birlikteliği kapsamında Türkiye'nin farklı şehirlerinde, farklı üniversitelerde, fakültelerde ve bölümlerde de olacak şekilde devam edecek.

Gerçekleştirilen iş birliği kapsamında Üniversite tarafından belirlenmiş program koşullarını sağlayan Türk Telekom çalışanları, lisansüstü programlara katılabilecek. Ayrıca Türk Telekom çalışanları üniversitenin talebi ve onayı doğrultusunda teknik seçmeli ders verebilecek.

- "Milli sorumluluk bilincimizle istihdama katkı sağlıyoruz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, şunları kaydetti:

"Gençlerimize yaptığımız her yatırımı ülkemizin geleceğine yatırım olarak görüyoruz. Bulut Bilişim, Siber Güvenlik, Yapay Zekâ gibi alanlarda Gelişim Üssü çatısı altında düzenlediğimiz kamp programlarıyla tecrübemizi ve sektörümüzdeki köklü birikimimizi gençlerle buluşturuyoruz. Atatürk Üniversitesi ile yaptığımız iş birliği ile ülkemizin genç yeteneklerinin potansiyellerine ulaşmasına katkı sağlarken, çalışanlarımızın da kariyer gelişimini destekleyecek bir fırsat oluşturduk. Bu çalışmanın akademi ve iş dünyası iş birlikteliği kapsamında Türkiye’nin farklı şehirlerindeki çeşitli üniversitelerde, fakültelerde ve bölümlerde devam etmesini planlıyoruz."

- "Ortak AR-GE ve inovasyon çalışmalarımız sektörü güçlendirecek"

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç ise şu ifadeleri kullandı:

"Yeni teknolojileri ilk kez geliştirip, deneyimleyip, sadece ülkemiz için değil, küresel telekomünikasyon sektörü için de önemli çalışmalara imza atıyoruz. Bu yaklaşımımızı ülkemizin istihdamına katkı sağlama ve tüm Türkiye’nin iletişimini omuzlarında taşıyan ekiplerimizi güçlendirme hedefimizle bir araya getirdik. Atatürk Üniversitesi ile yaptığımız bu iş birliği ile programa dahil olan öğrenciler, daha okurken çalışacakları görevlerinde blok zincir, NFT, yapay zeka, IoT gibi yenilikçi teknoloji konularındaki projelerde Türk Telekom ekipleriyle birlikte çalışma fırsatı yakalayacaklar.

Geleceğe yatırım yapma ve değer yaratma misyonumuzla hayata geçirdiğimiz bu çalışma kapsamında öğrencilere staj, eğitim ve gelişim fırsatlarının yanı sıra Türk Telekom’da çalışma imkânı sunuyoruz. Böylelikle yeni nesil telekomünikasyon teknolojileri alanındaki AR-GE ve inovasyon çalışmaları ile değer üretmeyi, ülkemizde ve dünyada artan yazılımcı açığının çözümü için katkı sağlamayı amaçlıyoruz."

- "Protokol, öğrencilerimizin iş dünyasıyla tanışmasına katkı sunacak"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise yapılan iş birliğinin öğrencilerin telekomünikasyon sektörüyle ilgili mevcut teknik bilgi ve becerilerinin artırılması ve sektöre nitelikli iş gücünün kazandırılması noktasında önemli bir kazanım sağlayacağını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Atatürk Üniversitesi olarak iş birliği kültürünü oldukça önemsiyoruz. Özellikle öğrencilerimizi sektörle buluşturacak ortak çalışmalara öncelik vermiş durumdayız. Üniversite-sanayi buluşması, başlatmış olduğumuz Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin en önemli çıktıları arasında yer alıyor. Bu doğrultuda Türk Telekom ile yapılan protokolün de iki kuruma fayda sağlayacağına inanıyor, bu iş birliğini öğrencilerimizin iş dünyasıyla tanışması açısından çok değerli buluyorum. Öğrencilerimiz, sektörün aradığı yeterlilikler doğrultusunda edinecekleri tecrübeler ile sektör tarafından daha tercih edilen nitelikli bir iş gücünü oluşturacak. Bu düşüncelerle, iş birlikleri ve verdikleri destek için Türk Telekom'a teşekkür ediyorum."

Anlaşma kapsamında ilgili mühendislik fakülteleri ile çeşitli ortak Ar-Ge çalışmalarına aktif katılım planlanırken, her iki kurumun ortak bilimsel çalışmaları sonucu ortaya çıkan buluşlarla ilgili tüm patent ya da faydalı model başvuruları, uygulama ve ticarileştirme gibi tüm fikirlerde ortak bir paylaşım yapabilecek.

​​​​​​​Atatürk Üniversitesi öğrencileri, Türk Telekom'da staj, İşletmede Mesleki Eğitim (İME) ve yarı zamanlı çalışma imkanından faydalanabilecek. Türk Telekom, öğrencilere ayrıca lisans ve lisansüstü tez çalışmalarında akademik destek sağlayacak.

