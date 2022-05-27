Türk Telekom ile "Santini Queens Of The Aegean Boostrace" için geri sayım başladı

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom sponsorluğunda bu sene Türkiye’de ilk defa düzenlenecek bisikletseverlerin efsanesi Santini Queens Of The Aegean Boostrace için geri sayım başladı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin spora ve sporcuya desteği sürüyor.

Bu çerçevede "Santini Queens of The Aegean Boostrace" Türkiye'de ilk kez Türk Telekom ana sponsorluğunda gerçekleşiyor. Bisiklet yarışlarının en zorlu etabı olarak gösterilen yarış 29 Mayıs'ta Marmaris'te gerçekleşecek.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) kapsamında gerçekleşecek yarış, yerli-yabancı pek çok bisiklet tutkununu bir araya getirirken, Türkiye'yi dünyaya tanıtacak.

Etkinlik, Marmaris ve Akyaka’da 12 ülkeden dünyaca ünlü bisikletçilerin de aralarında bulunduğu 300’ü aşkın yarışçıyı bir araya getirecek.

Verilen bilgiye göre, "Santini Queens of The Aegean", Marmaris’in merkezinden başlayıp, destansı tırmanışlarında devam ederek Gökova üzerinden Akyaka’da sona erecek.

İki parkur olan yarışta sporcular, 80 kilometrelik kısa veya 145 kilometrelik uzun parkuru tamamlayacak.

Kısa parkura katılanlar 80 kilometrelik kısa parkurun sadece 8,5 kilometresi olan Kıran Tırmanışı etabında yarışacak.

Uzun parkura katılanlar ise önce 10 kilometrelik Sarnıç ve 8,5 kilometrelik Kıran tırmanışında yarışacak. Parkurun diğer kısımlarında ise yarışmacılar Marmaris'in tadını çıkararak sürüşe devam edecek.

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek etkinlikte yarış heyecanın yanı sıra tatil ve eğlence de bisikletseverleri bekliyor.

Bisikletle dolu bir gün geçiren katılımcılar, muhteşem bir doğa içinde yarışı tamamladıktan sonra yoga seansları, dinlenme alanları, deniz kenarında müzik ve eğlence ile aynı zamanda güzel bir tatil deneyimi yaşayacak.

