"Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace"de şampiyonlar belli oldu

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom sponsorluğunda bu yıl ikincisi düzenlenen İstanbul 24 saat Boostrace'de şampiyonlar belli oldu.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace, 17-18 Eylül'de Intercity İstanbul Park pistinde gerçekleşti.

İstanbul 24 saat Boostrace, dünyaca ünlü bisikletçilerin de aralarında bulunduğu 500’ü aşkın profesyonel ve amatör sporcunun katılımıyla büyük ilgi gördü. Bisiklet tutkunlarının mücadelesi Tivibu Spor ekranlarından dünya genelinde bisikletseverlerle buluştu.

Sporcuların 24 saat süreyle pedal çevirdiği zorlu mücadelede izleyiciler heyecanlı anlara tanıklık ederken, en uzun mesafeyi kateden takımlar birincilik kürsüsüne yerleşti. İzleyenlerin de desteğiyle gece gündüz aralıksız devam eden yarışı tamamlayan takımlar, önemli bir mücadele sergiledi.

Türk Telekom İstanbul 24 saat Boostrace'ye bu yıl ilk defa eklenen solo kadınlar kategorisinde Buket Demirci, solo erkekler kategorisinde ise Ahmet Karaoğlan birinciliği elde etti. Yine bu yıl ilk kez eklenen "Kurumsal Takım" kategorilerinde 4 kişilik erkeklerde Tivibu takımı, 4 kişilik karma kategoride Migros Sanal Market takımları birincilik kürsüsünde yerlerini alırken, 4 kişilik erkeklerde Türk Telekom Bisiklet Takımı ikincilik kürsüsüne çıkmaya hak kazandı. 6 kişilik kategoride ise kadınlarda Borusan takımı, karma kategoride Yapı Kredi takımları birinciliklerin sahibi oldu. Parkura çıkan takımlar içerisinde kadınlarda birinci turu en kısa sürede tamamlayan sporcu Giant Türkiye Team'den Arzu Sağnak, erkeklerde ise Tivibu kurumsal takımından Halil İbrahim Doğan olarak belirlendi.

Mücadelede bisikletseverler, 24 saatlik yarış heyecanı dışında özel şovlar ve Türk Telekom Prime ile açık hava sineması gibi etkinliklerle eğlenceli bir festival deneyimi de yaşadı.

