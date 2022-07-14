Türk Telekom, Jerian Grant'ı transfer etti

İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Türk Telekom, ABD'li oyun kurucu Jerian Grant'ı kadrosuna kattı.

Yapılan açıklamaya göre, başkent temsilcisi, geçen sezon İtalya'nın Olimpia Milano takımında forma giyen 29 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağladı.

Grant, geçen sezon İtalya temsilcisiyle THY Avrupa Ligi'nde 26 maça çıktı ve ortalama 12 dakika 23 saniye sahada kaldı. 1,96 metre boyundaki oyuncu 2,8 sayı ortalamasıyla mücadele etti.

Kariyerinde Chicago Bulls, Orlando Magic ve Washington Wizards gibi NBA takımlarında forma giyen Grant, geçen sezon Milano temsilcisiyle İtalya Ligi ve İtalya Kupası'nda şampiyonluk yaşadı.



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