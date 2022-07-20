Türk Telekom Selfy'den gençlere bol GB'lı tarifeler

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, gençlik markası Selfy ile "Selfy Yeni Festival Tarifeleri"ni hayata geçirdi.

Şirket açıklamasına göre, gençler için yaz aylarına özel bol GB hediyeli tarifleri kapsayan kampanyalardan yeni hat sahibi olan, numara taşıyan ve faturasız hattan geçiş yapan Türk Telekom Selfy müşterileri 12 ay boyunca Türk Telekom'da kalma sözü vererek yararlanabiliyor.

"Selfy Yeni Festival Tarifeleri" kampanyası ile yeni Türk Telekom Selfy müşterileri, tüm tarifeler içerisinde 750 dakika ve 500 SMS'e sahip olacak. Kampanya kapsamında, Selfy'li yeni Türk Telekom müşterileri "Selfy Yeni Festival 5" tarifesiyle ayda 82 TL'ye 750 dakika, 500 SMS ve 5 GB cepten internetin yanı sıra ilk ay 10 GB hediye cepten internet kazanıyor. Ayrıca Selfy'lilere 5 GB Sil Süpür'den ve 5 GB sosyal medyada geçerli hediye cepten internet veriliyor.

Selfy'li yeni Türk Telekom müşterileri "Selfy Yeni Festival 10" tarifesiyle ayda 105 TL'ye 750 dakika, 500 SMS ve 10 GB cepten internet ile birlikte ilk ay 10 GB hediye cepten internet fırsatından yararlanıyor. Ayrıca "Selfy Yeni Festival 10" tarifesindeki müşteriler, Sil Süpür'den 10 GB ve sosyal medyada geçerli 10 GB hediye cepten internete sahip oluyor.

"Selfy Yeni Festival 20+" tarifesine yeni gelen Türk Telekom müşterileri ise ayda 125 TL'ye 750 dakika, 500 SMS ve 20 GB cepten internet ile beraber ilk ay 20 GB hediye cepten internet kazanıyor. Kampanya kapsamında Türk Telekom, "Selfy Yeni Festival 20+" tarifesine gelen gençlere 20 GB Sil Süpür'den ve 20 GB sosyal medyada geçerli hediye cepten internet veriyor. Selfy'li gençler 2023 yılı sonuna kadar "Selfy Yeni Festival Tarifeleri" kampanyalarından faydalanabiliyor.

Kampanya kapsamında sosyal medya için verilen hediye GB'lar, Twitter, Youtube, Instagram ve Facebook'ta geçerli oluyor.

