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Türk Telekom, sonunu getiremedi

23.03.2021 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu K Grubu'nda Türk Telekom, Nizhny Novgorod'a konuk oldu.

Türk Telekom, sonunu getiremedi

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu K Grubu'ndaki 4. maçında Rusya temsilcisi Nizhny Novgorod'a deplasmanda 96-82 yenildi.

Novgorod kentindeki Nagorny Spor Salonu'ndan oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 28-20 önde tamamlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 16 sayılık (52-36) üstünlükle gitti.

Üçüncü periyodu 76-57 üstün geçen Nizhny Novgorod, Türk Telekom'un son 10 dakikadaki çabasına rağmen mücadeleyi 96-82 kazandı.

Nizhny'nin ABD'li oyuncusu Shepherd, 32 sayı, 5 asistle sahanın en etkili ismi oldu.

Ankara ekibinde ise Muhammed Baygül 18, Johnson, Dekker ve O'Bryant 12'şer sayı kaydetti.

Türk Telekom, gruptaki 3. yenilgisini alırken, bir maç eksiği bulunan Nizhny Novgorod ise 3'te 3 yaptı.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Şampiyonlar Liginde 3 takımımız var ve elde var 3 HÜZÜN! Tofaş'ın grubundaki Karşıyaka iyi gidiyordu,dün de deplasmanda yendiği Hapoel Holon'a kendi evinde,son çeğreğe 15 sayı önde girerken maçın son saniyesinde ahmaklığının kurbanı oldu ve 1 sayıyla yenildi! Telekom'da baştan sona gerideydi ve doğal olarak,rakibi ahmak çıkmayınca,kaybetti!!! Tek bir tane takımımız grupta 2.olsun başka da birşey istemiyorum,yuh yani...yuh...!
başı geldi mi ki sonu gelsin zaten farkı üç periyotta yedi

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