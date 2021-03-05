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Türk Telekom Stadyumu'nda zeminin son hali tepki çekti

05.03.2021 23:10 | Son Güncelleme:
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Türk Telekom Stadyumu'nda zeminin son hali tepki çekti

Oyuncu Rasim Öztekin'in kızı, Galatasaray Spor Kulübü üyesi Pelin Öztekin bugün öğle saatlerinde Türk Telekom Stadyumu'na gitti ve akşam saatlerinde ise buradaki fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta zeminin son halini gören Galatasaray taraftarları ise bu duruma tepki gösterdi.

Süper Lig'de 29. haftada çok zorlu bir mücadelede Türk Telekom Stadyumu'nda Sivasspor'u ağırlayacak Galatasaray'da zeminin hala iyileşmemesi taraftarı korkutuyor. Kasımpaşa maçında 3 puanı son dakikalardaki penaltıyla alan Cim Bom'da teknik direktör Fatih Terim de bu maç öncesinde zeminin bozuk olmasıyla ilgili çok sert eleştirilerde bulunmuştu.

Tiyatro oyuncusu Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin ise bugün öğle saatlerinde Türk Telekom Stadyumu'na gitti ve orada fotoğraf çektirdi. Sosyal medya hesabından bu kareyi paylaşan Pelin Öztekin'in takipçileri ise onun paylaşımından çok, zeminin son haliyle ilgilendiler.

Fotoğrafta zeminin hala ciddi derecede bozuk olduğu net şekilde gözüküyor. Galatasaraylı taraftarlar, Öztekin'in paylaşımının altına yönetimi eleştiren tweet'ler attılar. Sarıı Kırmızılılar'ın bu karşılaşma için Olimpiyat Stadı'nda oynama başvurusu yapacağı iddia ediliyordu.

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Galatasaray Futbol Kulübü Türk Telekom
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