Türk Telekom ve TFF'den yayın anlaşması! 2. ve 3. lig maçları Tivibu'da yayınlanacak

Alt lig kulüplerinin güçlendirecek önemli bir iş birliği imzaladıklarını belirten İbrahim Hacıosmanoğlu, “2’nci ve 3’üncü lig kulüplerimizin ekonomik yapısını güçlendirecek ve maçlarını milyonlara ulaştıracak önemli bir iş birliğini duyurmak için karşınızdayız. Bu anlamlı buluşmada bizlerle birlikte olan tüm paydaşlarımıza ve kıymetli misafirlerimize teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ülkemizin önde gelen bilgi ve iletişim teknolojileri şirketlerinden Türk Telekom ile iş birliğimizi daha da ileri taşıyoruz. Süper Ligimizin teknoloji sponsoru Türk Telekom, artık 2’nci ve 3’üncü liglerimiz ile A Milli Kadın ve Ümit Milli Takımlarımızın yayıncısı olacak. Anlaşma, bu yıl 2’nci ve 3’üncü lig play-off karşılaşmalarıyla başlayacak. Müsabakalar, önümüzdeki 1 yıl boyunca, Türk Telekom’un spor kanalı Tivibu Spor ve YAAY platformu üzerinden futbolseverlerle buluşacak” diye konuştu.

"FEDERASYON OLARAK BU FUTBOL İKLİMİNİ DAHA CAZİP HALE GETİRMEK İSTİYORUZ"

Federasyon olarak futbol iklimini daha cazip hale getirmek istediklerini dile getiren Başkan Hacıosmanoğlu, “Yerel ve ulusal rekabetin arttığı günümüzde, federasyon olarak bu futbol iklimini daha cazip hale getirmek istiyoruz. Bunun için de kulüplerimize her türlü maddi ve manevi desteği veriyoruz. Tabandan tavana güçlü bir futbol yapısı oluşturmayı hedefliyoruz. Taban ne kadar güçlü olursa tavan da o kadar güçlü olur. Bu prensiple de sezon başında 2’nci ve 3’üncü liglerimizin gelişimi ve mali yapılarının güçlenmesi için ilk kez naklen yayın ihalesi gerçekleştirdik. Alt liglerimizin görünürlüğünü artırdık, yüzlerce maçı futbolseverlerle buluşturduk. Bu süreçte büyük bir operasyon yürütüldü. Şimdi süreci daha ileriye taşıyoruz. Artık Türk Telekom’un güçlü altyapısı ve deneyimiyle yayınları yeni bir seviyeye çıkarıyoruz. Tivibu Spor ve YAAY’ın profesyonel yayınlarıyla maçlardaki heyecana, unutulmaz anlara, hatıralara milyonlar ortak olacak. Bizler, kulüplerimizle, sporcularımızla, taraftarlarımızla ve paydaşlarımızla birlikte aynı hedefe yürüdüğümüzde, başarı hikayelerini birlikte yazacağımıza yürekten inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

EBUBEKİR ŞAHİN: "SPORA VE SPORCUYA UZUN YILLARDIR DESTEĞİMİZİ KESİNTİSİZ ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYORUZ"

A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası’na katılma başarısı göstermesini hatırlatarak konuşmasına başlayan Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “Türkiye’nin dijital dönüşümünün öncüsü olarak, spora ve sporcuya uzun yıllardır desteğimizi kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Teknoloji birikimimizi hayatın her alanına yansıtma vizyonumuzla, ülkemizde futbolun ve sporun dijitalleşmesine ve gelişimine öncülük ediyoruz. Türkiye’nin ilk stadyum isim anlaşması, akıllı stadyum projeleri, taraftar paketleri ve kulüplerle gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri gibi birçok ilke imza atarak spora sağladığımız katkıları her geçen gün artırmaya devam ettik. 2018 yılında dünya ile eş zamanlı olarak Türkiye’de uygulanmaya başlanan VAR sisteminin stadyumlara ve Riva’ya kurulmasına sağladığımız katkı, Türk futbolunun dijital dönüşümünde üstlendiğimiz rolün en önemli örneklerinden biri oldu. Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu’nun teknoloji destekçisi olarak Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi’ni Trendyol Süper Lig’e kazandırdık. Türkiye Süper Lig’in teknoloji sponsoru olarak üstlendiğimiz rol ve 5G ile Türk sporunu dijitalleşme yolculuğunda ileriye taşıma vizyonumuz, bu alandaki kararlılığımızın en somut göstergeleri arasında yer alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu ile hayata geçirdiğimiz bu iş birliğiyle de, Türk futbolunun gelişimine katkı sunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Tivibu’nun spor yayıncılığındaki tecrübesi ile Türk Telekom’un teknoloji gücünü bir araya getirerek, Anadolu’nun dört bir yanındaki kulüplerimizin hikâyelerini daha geniş kitlelerle buluşturuyoruz. ‘Türk Telekom demek, Türkiye demek’ anlayışıyla hareket ediyor, sporun birleştirici gücünü ülkemizin her köşesine taşıyoruz” dedi.

Tören, toplu fotoğraf çekimi ve karşılıklı hediye takdimlerinin ardından sona erdi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Cevdet Berker İşleyen tarafından yayına alınmıştır