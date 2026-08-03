Türk Telekom, yapay zekâ destekli eğitim çözümleriyle öğrencilerin yanında!

Öğrencileri yalnızca sınava değil, tercih dönemine de hazırlayan Vitamin LGS ve Raunt; uzman rehberlik hizmetleriyle eğitim yolculuğunun her aşamasında öğrencilerin yanında yer almayı sürdürüyor.

Türk Telekom iştiraki ve eğitim teknolojilerinde 38 yılı aşkın deneyime sahip Sebit'in geliştirdiği yapay zekâ destekli eğitim çözümleri, öğrencilerin farklı sınav süreçlerinde başarılarını desteklemeye devam ediyor. Vitamin LGS’yle sınava hazırlanan öğrenciler 2026 LGS sonuçlarında önemli başarılar elde ederken Raunt da YKS hazırlık sürecinde öğrencilerin üniversite yolculuğuna rehberlik etti. Vitamin LGS'nin binlerce beceri temelli yeni nesil soru ve zengin içeriklerinin yanı sıra Raunt; bin saati aşkın ders anlatım videosu, tamamı çözümlü 400 binden fazla sorusu, YKS ile benzer nitelikte deneme sınavları, güçlü test yayınları ve çıkmış sorularla öğrencilerin farklı kaynak arayışına ihtiyaç duymadan sınava hazırlanmalarını sağladı. Kişiselleştirilmiş çalışma programları, yapay zekâ destekli öğrenme modeli ve uzman rehberlik hizmetleriyle öğrencilerin yanında olan her iki çözüm, tercih döneminde de öğrencilere desteğini sürdürüyor.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM MODELİYLE LGS BAŞARISI

Vitamin LGS, 2026 LGS sonuçlarına bu yıl da damga vurdu. Kişiselleştirilmiş çalışma programıyla sınava hazırlanan 53 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı ve Türkiye birincileri arasına adını yazdırdı. Vitamin LGS’nin portföyünde binlerce beceri temelli yeni nesil soru ve çözüm videosu, eksikleri tamamlamaya yönelik yüzlerce etkileşimli öğretmen konu anlatımı, LGS’de çıkabilecek sorulara benzer sorulardan oluşan deneme sınavları ve ders denemeleri sunuluyor. Ek olarak öğrencilerin gelişimini ve eksiklerini raporlayan performans takip sistemi, öğrencileri cevaplarına göre yönlendiren “Adım Kartları Seti” ve LGS’ye hazırlıkta en çok tercih edilen soru bankalarını tek bir eğitim setinde bir araya getiriyor. Vitamin LGS, 16 bin soruluk dev dijital havuzu ve sistemle uyumlu 28 soru bankasıyla öğrencilere yeni nesil soruları çözme konusunda büyük bir deneyim kazandırıyor.

RAUNT, YKS HAZIRLIĞINDA ÖĞRENCİLERİN YANINDA

Yapay zekâ teknolojileriyle desteklenerek geliştirilen eğitim modelleriyle öne çıkan Raunt da YKS sürecinde öğrencilerin her an yanında oluyor. Raunt’la sınava hazırlanan 67 öğrenci YKS 2026’da ilk 100’de yer alırken 118 öğrenci ilk 1000’e girdi. Üç farklı çalışma stratejisi sunarak kişiye özel çalışma planı hazırlayan Raunt’un yapay zekâ sistemi; öğrenci bir konuda çok iyiyse “Sorulara Yüklen”, zorlandığı kısımlar için “Eksiklerini Gider”, yetersiz olduğu konu varsa “Sıfırdan Çalış” yönlendirmeleriyle doğru çalışma stratejisinin belirlenmesini sağlıyor. Yapay zekâ; öğrencilerin deneme sınavlarını analiz edip, değerlendirerek yeni bir çalışma planı sunuyor.

SINAVDAN TERCİH DÖNEMİNE UZANAN KESİNTİSİZ REHBERLİK DESTEĞİ

Vitamin LGS ve Raunt; öğrencileri yalnızca sınava değil, tercih dönemine de hazırlıyor. Vitamin LGS, tercih döneminde online bire bir rehberlik hizmetiyle öğrencilerin doğru lise seçimi ve gelecek planlamasına uzman desteği sunarken Raunt ise "Bire Bir Rehberlik" uygulamasıyla alanında uzman eğitimcileri, psikolog ve psikolojik danışmanları öğrencilerle buluşturuyor. Sınav kaygısı ve stresinin yönetilmesinden doğru lise, üniversite ve bölüm seçimine kadar pek çok konuda destek sağlayan bu platformlar sayesinde öğrenciler; yıl boyunca merak ettikleri sorulara uzmanlardan yanıt bulabiliyor. Ayrıca Vitamin LGS ve Raunt, iki haftada bir rehberlik hizmetinin yanı sıra öğrencilere alanında uzman öğretmenlerin gerçekleştirdiği canlı derslerle de kesintisiz bir şekilde destek sağlıyor.