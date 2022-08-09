Türk Telekom'dan yılın ilk yarısında 1,95 milyar TL'lik konsolide net kar

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un yılın ilk yarısındaki konsolide net karı 1 milyar 953 milyon liraya ulaştı.

Türk Telekom açıklamasına göre, şirket, yılın ilk yarısında dengeli bir performans sergileyen şirket, konsolide gelirlerini 2021'in aynı dönemine göre yüzde 28,1 artırarak 20 milyar 203 milyon TL'ye ulaştırdı.

Ocak-haziran döneminde şirketin FAVÖK'ü 8 milyar 519 milyon TL'ye yükselirken, konsolide net karı 1 milyar 953 milyon TL oldu. Türk Telekom, ilk 6 ayda 3 milyar 955 milyon TL'lik yatırıma imza attı.

Sabit genişbant abone sayısını ilk yarı sonu itibarıyla 14,6 milyona yükselten şirketin fiber abone sayısı ise 10,7 milyona yükseldi. Sabit genişbant tabanında fiber abonelerin payı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 58,5'ten yüzde 73,5'e yükseldi. Yılın ilk yarısında fiber ağ uzunluğu 381 bin kilometreye ulaşan Türk Telekom'un fiber hane kapsaması da 30,8 milyon oldu.

Türk Telekom'un mobil abone portföyü, ilk yarıda 580 bin net abone kazanımıyla 24,6 milyona ulaşırken, faturalı segment abone artışı yılın ilk yarısında 638 bin oldu. LTE abonelerinin mobil abone bazındaki payı yüzde 62'den yüzde 69'a yükseldi.

Toplam TV abone sayısı 2,9 milyona yükselirken, self-servis online işlemler uygulaması "Online İşlemler", yılın ilk yarısı itibarıyla yaklaşık 61,8 milyon kez indirildi. ​​​​​​​

- "Beklenenden daha yüksek FAVÖK ve gelir büyümesi kaydettik"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, sürdürülebilirlik temelinde sağlıklı büyüme kaydederken riskleri azaltmaya odaklanarak, planlarını hayata geçirdiklerini bildirdi.

Önal, kaliteli hizmetlere, müşteri deneyimine ve değer büyütmeye yönelik değişmez önceliklerinin finansal performansa etkisinden bahsederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dinamik fiyatlama ve müşteri odaklı stratejilerimiz sayesinde yılın ilk yarısında beklenenden daha yüksek FAVÖK ve gelir büyümesi kaydettik. Konsolide gelir büyümesindeki olumlu gelişimin yılın geri kalanında da devam edeceğine inanıyoruz. Türkiye'nin dijital bir topluma dönüşme yolculuğunda, üzerimize düşeni en iyi şekilde yapma hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Bu yaklaşımla tüm paydaşlarımıza karşı sorumluluğumuzu da yerine getiriyoruz. 2022 için yatırım öngörümüzü 13 milyar TL ile yukarı yönlü revize ettik."

- "Fiberde büyüme hız kesmiyor"

Ümit Önal, sabit genişbant tarafında abonelerinin 2022 ilk yarı itibarıyla 14,6 milyona ulaştığını belirterek, hem yeni hem de sözleşmesi yenilenen abonelerin yüksek hıza olan talebinin bozulmadığını anlattı.

Geçen yılın ikinci çeyreği itibarıyla 345 bin kilometre olan fiber ağ uzunluklarının 2022'nin ilk yarısı itibarıyla 381 bin kilometreye çıktığını aktaran Önal, şu bilgileri verdi:

"Fiber ağ, istikrarlı fiber dönüşüm odağımızı yansıtacak şekilde 2022'nin ilk yarısında 30,8 milyon hane halkını kapsıyor. Toplam fiber abone sayımız, yıllık bazda 15 puan ve 2019 yıl sonundan bu yana 36,4 puan artarak toplam tabanımızın yüzde 73,5'ini oluşturacak şekilde 10,7 milyona ulaştı. Avrupa FTTH Konseyi'nin Mayıs 2022'de yayınlanan 'Avrupa FTTH/B Pazar Panoraması, Eylül 2021' raporuna göre Türkiye, 'kapsanan FTTH/B hane sayısı' sıralamasında EU39 karşılaştırmasında 3'üncü, 'en hızlı büyüyen 5 pazarda' (hacim ve yüzde açısından) ise 4'üncü sırada yer alıyor. Bu, Türk Telekom'un Türkiye'nin fiberleşmesine yönelik liderliğini ve tutkusunu açıkça ortaya koymaktadır."

