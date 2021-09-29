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Türk Telekom’un milli sporcularına Hırvatistan’da iki altın madalya

29.09.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Telekom’un ülkenin dört bir yanında pek çok farklı kategoride desteklediği sporcuları, başarı üstüne başarı kazanıyor

İSTANBUL (AA) - Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü’nün Badminton sporcuları, Hırvatistan’ın Zagreb şehrinde düzenlenen ‘U15 8th Li-ning Zagreb Youth Open Uluslararası Badminton Turnuvası’nda iki altın madalya kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom’un ülkenin dört bir yanında pek çok farklı kategoride desteklediği sporcuları, başarı üstüne başarı kazanıyor.

Hırvatistan’ın Zagreb kentinde düzenlenen ‘U15 8th Li-ning Zagreb Youth Open Uluslararası Badminton Turnuvası’nda Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü milli sporcularından Aleyna Korkut ve Nisanur Çimen büyük başarı elde etti.

Aleyna Korkut, 64 sporcunun mücadele ettiği Tek Kadınlar Kategorisi’nde birlikte finale kaldığı Ukraynalı rakibini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Çift Kadınlar Kategorisi’nde ise 32 sporcunun mücadele ettiği müsabakalarda finale kalan Nisanur Çimen ve Aleyna Korkut, Macar rakiplerini geride bırakarak Türkiye'ye ikinci altın madalyayı getirdi. Açıklamaya göre ayrıca, Türk Telekom, basketbol, eskrim, yüzme, atletizm, güreş, badminton gibi alanlarda toplamda 39 ilde ve 33 branş olmak üzere yaklaşık 6 bin sporcuya destek veriyor.

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