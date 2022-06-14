Türk televizyonlarında bu da yaşandı! Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına katılan kadın tuvaletini yapışını an be an canlandırdı

Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında izleyenleri şoke eden anlar yaşandı. Bodrumlu Gamze'nin ölümüne yönelik soru işaretleri aydınlatılırken, canlı yayına katılan yakını, Gamze'yle ilgili son yaşadıklarını en ince ayrıntısına kadar anlattı.

TUVALETTE OLDUĞU ANLARI CANLANDIRDI

Gamze'nin ölümünün gerçekleştiği saatlerde tuvaletten çıktığını belirten Turcen Sakallıoğlu, o anları saniyesi saniyesine seyirciyle paylaştı. Gamze'nin ölümünü fark etmeden önce tuvalete gittiğini belirterek tuvalette geçirdiği vakti anlatan Sakallıoğlu, kabız olduğu detayını dahi verdi.

"BEN TUVALETİMİ YAPTIM! KABIZIM DA..."

"Tuvalete sıkı sıkı koşarak gittim. Tuvalete gidiyormuş gibi yapalım. Durdum orada, yaptım. Ben tuvaletimi yaptım, oturdum. Kabızım da... Ezan okunuyor. Oturdum, oturdum, oturdum, ıkındım, ıkındım, ıkındım... Otururken ben kalkmadan ezan bitti. Ondan sonra kalktım. Yıkadım. Giyindim, ettim. Hemen yanı başında lavabo var. Lavaboda güzel sabunladım ettim, ellerimi yıkadım, yüzümü yıkadım. Elimi sildim tekrar, yemenime sildim tekrar. "





