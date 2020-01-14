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  4. Türk ve Arap iş adamları bir araya geldi

Türk ve Arap iş adamları bir araya geldi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 14.01.2020 11:22 | Son Güncelleme

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şubesi tarafından düzenlenen ticari buluşmalar kapsamında Türk ve Arap iş adamları bir araya geldi.MÜSİAD Gaziantep Şubesi’nde Türk ve Arap iş adamlarını bir araya getiren program, Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.Programda konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Siyahın beyaza, acemin Arapa üstünlüğü yoktur, üstünlük takvadadır diyor.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şubesi tarafından düzenlenen ticari buluşmalar kapsamında Türk ve Arap iş adamları bir araya geldi.
MÜSİAD Gaziantep Şubesi’nde Türk ve Arap iş adamlarını bir araya getiren program, Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.
Programda konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Siyahın beyaza, acemin Arapa üstünlüğü yoktur, üstünlük takvadadır diyor. Bizim medeniyetimizde komşusu açken tok yatan bizden değildir” dedi. Her alanda önemli çalışmalar yapıldığını belirten Şahin, “Veren el, alan elden üstündür. Batı medeniyeti bunu anlayamadığı, bilemediği için bir şehre 500 bin misafir nasıl gelir ve nasıl birlikte yaşanır bunu hayal dahi edemiyorlar. Türkiye, bütün dünyaya nasıl insani ve vicdani bir bakışla sorunları çözebilen bir ülke olduğunu ve lideri olduğunu göstermiştir. Bütün dünya bu modeli konuşuyor. Nedir bu model? Yaşam, vahdet ve çokluk içerisinde birlik modelidir. Göreve geldiğimiz andan itibaren bir çocuğun tüyüne, bir annemiz zarar görmesin diye çok büyük gayret gösterdik" ifadelerini kullandı.
MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk yaşadıkları coğrafyada sıkıntılar çektiklerini vurgulayarak, “İş insanlarının arayıp da bulamayacağı bir yerdir Gaziantep. Hepimiz bu coğrafyada çok büyük sıkıntılar çektik. Gelinen noktada Suriye ve Irak’taki problemlerin sonuna geldik gibi, ışık görünüyor. Biz burada Suriyeli ve Iraklı kardeşlerimizi bağrımıza bastık. İnşallah bu bölgenin yeniden yapılandırma sürecinde onlar bize ev sahipliği yapacaklar. Birlikte imar ve iskan edeceğiz" şeklinde konuştu.

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