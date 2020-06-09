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Türk ve Japon öğrenciler internet üzerinden ülkelerini birbirlerine tanıtıyor

VAN HABERLERİ  | 09.06.2020 16:57 | Son Güncelleme

Türk ve Japon öğrenciler internet üzerinden ülkelerini birbirlerine tanıtıyor

Türk Japon Vakfı (TJV) ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansının (JICA) başlattığı "Öğrencilerin Sesinden; Türkiye-Japonya Tanıtımı" projesi kapsamında, Türk ve Japon öğrenciler, internetten görüntülü görüşerek kültürlerini birbirlerine aktarıyor.

TJV ve JICA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzun süredir Türkiye ve Japonya'da evde kalan öğrencilerin, salgın sürecinin olumsuz etkisinden kurtulup sosyalleşmelerine destek olmak ve eğitimlerine katkıda bulunmak için çalışma başlattı.

Öğrencilerin, ülkelerini tanıttığı proje kapsamında, Van'ın Erciş ilçesindeki öğrenciler, "Zoom" uygulaması üzerinden Japonya'daki akranlarına Türk kültürünü anlattı. Japonya'daki öğrenciler de ülkeleri hakkında bilgi verdi.

Mayıs ayı başından bu yana 2 kez düzenlenen seminerde, Vanlı öğrenciler Doğu Anadolu illerini, Gediz ve Kütahya-Simav'dan öğrenciler Ege illerini tanıttı.

İngilizce olarak yürütülen "Öğrencilerin Sesinden; Türkiye-Japonya Tanıtımı" projesi kapsamında 7 Haziran'da gerçekleştirilen seminer, deprem ve tsunami felaketinin yaşandığı Japonya'nın kuzeydoğu bölgesinde yaşayan öğrencilerle gerçekleştirildi.

150'ye yakın katılımcının takip ettiği seminerde Van-Erciş, Gediz ve Kütahya-Simav'dan 5'er öğrenci, Türkiye'yi ve bulundukları illeri başarılı şekilde tanıttı, Kütahya ve Van yöresinin halk oyunlarından örneklerle katılımcıları bilgilendirdi.

Etkinliğe katılan Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, 3,5 yıldır görevini sürdürdüğünü belirterek, Türk insanının Japonya'da çok sevildiğini söyledi.

Japonya ve Türkiye'nin, Asya'nın iki ucunda yer almalarına rağmen ikili ilişkilerinin ileri düzeyde olduğunu ifade eden Mercan, "Önce dil öğrenin çünkü dil öğrenilmeden birbirinizi tanıyamazsınız. İki ülkenin dilini de bildiğinizde, kültürel birçok ortak noktaların bulunduğunu göreceksiniz. Birbirinizi tanıyın, öğrenin ve sevin. Beraber işler yapın, yeni projelerde yer alın, dünya için projeler geliştirin." ifadelerini kullandı.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ise iki ülke ilişkilerinin yapı taşlarından Ertuğrul fırkateyninin batışının 130. ve Tahran'dan Japonların tahliyesinin de 35. yılı olduğunu aktardı.

Japon ve Türk halklarının birbirlerinden yardımlarını esirgemediğini kaydeden Miyajima, iki ülkenin maruz kaldığı deprem afetlerindeki yardım faaliyetlerine dikkati çekerek, gerçek dostların kara günde belli olduğunu vurguladı.

Miyajima, Kovid-19 salgınının, dünyanın her yerinde olumsuz etkilere neden olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Japonya'da 17 bin kişi enfekte oldu ve 900'den fazla kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de 168 bin kişi enfekte oldu ve 4 bin 500'den fazla Türk vefat etti. Her iki ülkede de doktorlar, hemşireler ve herkes, sosyal mesafeleri koruyarak, maske takarak, evde kalarak insanların hayatını ve sağlığını korumak için ellerinden geleni yapıyor. Şimdi çeşitli kısıtlamaları gevşetmenin ilk aşamasına geldik ve insanlar dikkatli bir şekilde normal yaşamlarına geri dönüyorlar. Türkiye'de restoranlar ve kafeler bu pazartesi günü tekrar hizmete girdi. Koronavirüsün yayılmasını önlemek, halk sağlığını korumak ve iyileştirmek bizim ortak sorunumuzdur. Japon öğrenciler; Türkiye muhteşem bir ülke, mutlaka ziyaret edin ve zengin kültürünü, tarihini, çok samimi Türk misafirperverliğini ve lezzetli yemeklerini deneyimleyin. Dünya ve gelecek için küresel düşünün ve birlikte hareket edin. Gelecek sizindir ve size, enerjinize, nazik beyninize, büyük kalbinize bağlıdır. Dünya ve gelecek için birlikte hareket etmek için iyi projeler üretebilirseniz sizinle gurur duyacağım. Japonya ve Türkiye iki devlet, tek yürektir."

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