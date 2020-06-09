Türk ve Japon öğrenciler internet üzerinden ülkelerini birbirlerine tanıtıyor

İngilizce olarak yürütülen "Öğrencilerin Sesinden; Türkiye-Japonya Tanıtımı" projesi kapsamında 7 Haziran'da gerçekleştirilen seminer, deprem ve tsunami felaketinin yaşandığı Japonya'nın kuzeydoğu bölgesinde yaşayan öğrencilerle gerçekleştirildi.

Mayıs ayı başından bu yana 2 kez düzenlenen seminerde, Vanlı öğrenciler Doğu Anadolu illerini, Gediz ve Kütahya-Simav'dan öğrenciler Ege illerini tanıttı.

TJV ve JICA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzun süredir Türkiye ve Japonya'da evde kalan öğrencilerin, salgın sürecinin olumsuz etkisinden kurtulup sosyalleşmelerine destek olmak ve eğitimlerine katkıda bulunmak için çalışma başlattı.

Türk Japon Vakfı (TJV) ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansının (JICA) başlattığı "Öğrencilerin Sesinden; Türkiye-Japonya Tanıtımı" projesi kapsamında, Türk ve Japon öğrenciler, internetten görüntülü görüşerek kültürlerini birbirlerine aktarıyor.

150'ye yakın katılımcının takip ettiği seminerde Van-Erciş, Gediz ve Kütahya-Simav'dan 5'er öğrenci, Türkiye'yi ve bulundukları illeri başarılı şekilde tanıttı, Kütahya ve Van yöresinin halk oyunlarından örneklerle katılımcıları bilgilendirdi.

Etkinliğe katılan Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, 3,5 yıldır görevini sürdürdüğünü belirterek, Türk insanının Japonya'da çok sevildiğini söyledi.

Japonya ve Türkiye'nin, Asya'nın iki ucunda yer almalarına rağmen ikili ilişkilerinin ileri düzeyde olduğunu ifade eden Mercan, "Önce dil öğrenin çünkü dil öğrenilmeden birbirinizi tanıyamazsınız. İki ülkenin dilini de bildiğinizde, kültürel birçok ortak noktaların bulunduğunu göreceksiniz. Birbirinizi tanıyın, öğrenin ve sevin. Beraber işler yapın, yeni projelerde yer alın, dünya için projeler geliştirin." ifadelerini kullandı.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ise iki ülke ilişkilerinin yapı taşlarından Ertuğrul fırkateyninin batışının 130. ve Tahran'dan Japonların tahliyesinin de 35. yılı olduğunu aktardı.