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  4. Türk voleybolcu Yeliz Başa, Porto Riko'ya transfer oldu

Türk voleybolcu Yeliz Başa, Porto Riko'ya transfer oldu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 30.01.2020 15:10 | Son Güncelleme

Türk voleybolcu Yeliz Başa, Porto Riko'nun Llaneras de Toa Baja takımına transfer oldu. Türkiye'de Beşiktaş ve Halkbank formaları giyen Yeliz, son sezonlarda Endonezya, Vietnam, Tayland, Çekya, Japonya ve Güney Kore'de oynamıştı. Türk voleybolcu mayıs ayına kadar Llaneras de Toa Baja forması giyecek.

Türk voleybolcu Yeliz Başa, Porto Riko'ya transfer oldu

Porto Riko'ya transferiyle ilgili açıklamada bulunan Yeliz Başa, "Porto Riko'ya geldiğim için çok mutluyum. Sanırım bu transfer yine bir ilk oldu" dedi.

"BURADA DA ŞAMPİYONLUK İÇİN ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM"

Daha önce farklı ülkelerde aynı takımda oynadıkları Karina Ocasio ve Shirley Ferrer'in de Porto Riko'da farklı ekiplerde görev alacağına dikkati çeken 32 yaşındaki oyuncu, "Buranın kültürünü az çok biliyordum. O yüzden çok zorlanmayacağımı düşünüyorum. Japonya'da, Güney Kore'de, Endonezya'da ve Tayland'da olduğu gibi burada da şampiyonluk yaşamak için elimden gelenin en iyisini yapacağım" ifadelerini kullandı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Porto Riko Voleybol yeliz başa

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