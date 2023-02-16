Türk voleybolu yasta! Gözde, Ahsen, Dilek ve İrem'in hayatını kaybettiği depremde yeni detay ortaya çıktı...

Hatay Voleybol Takımı'nın kaldığı Yeşilyurt Apartmanı depremde yıkıldı. Enkaz altında kalan Gözde, Ahsen, Dilek ve İrem hayatını kaybetti.

SAATLER ÖNCE GALİBİYETİ KUTLAMIŞLAR!

Ortaya çıkan detay ise yürekleri bir kez daha yaktı. Hatay Voleybol Takımı'nın kaptanı Gözde Öztürk, oyuncular Ahsen Baş, Dilek Mucuk ve İrem Kurtoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Deprem gününün sabahında Antakya Belediyespor'u 3-0 yenerek play-off oynamayı garantileyen voleybolcular, geç saate kadar eğlenip galibiyeti kutladılar. Kutlamanın ardından evlerine dağılan sporcular daha sonra odalarına çekildiler.

GÜLNAZ KURTULMAYI BAŞARDI

Voleybol takımında sadece Gülnaz Özer kendi imkanlarıyla kurtulabildi. Enkaz altında kalan sporculardan uzun süre haber alınamadı. Geçtiğimiz gün gelen haberde Gözde, Ahsen, Dilek ve İrem'in cansız bedenlerine ulaşılınca voleybol camiasına adeta ateş düştü.

