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Türk voleybolunda tarihi imza! Fenerbahçe, Hande Baladın'ı 15 yıl aradan sonra Eczacıbaşı'ndan koparıyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
05.02.2025 16:37
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Üç kulvarda da şampiyonluk hedefi belirleyen Fenerbahçe, Türk voleybolunda ses getirecek imzaya hazırlanıyor. Tarihimizin yetiştirdiği en yetenekli isimlerden biri olan Hande Baladın ile 1 yıllık anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, kısa süre içinde bu transferi duyuracak.

Türk voleybolunda tarihi imza! Fenerbahçe, Hande Baladın'ı 15 yıl aradan sonra Eczacıbaşı'ndan koparıyor...

15 yıldır Eczacıbaşı forması giyen Hande Baladın, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Sezon sonunda Eczacıbaşı ile sözleşmesi sona erecek Hande, Fenerbahçe'nin kendisine yaptığı teklifi kabul etti.

1 YILLIK ANLAŞMAYA VARILDI

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Hande Baladın, 2025/26 sezonu için Fenerbahçe Medicana ile anlaştı. Fenerbahçe'nin Baladın ile birlikte Agnieszka Korneluk ile de anlaşmaya vardığı belirtildi.

15 YIL SONRA AYRILIYOR

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Türk voleybolunun simge isimlerinden biri olan Hande Baladın, altyapısından yetiştiği Eczacıbaşından tam 15 yıl sonra ayrılarak büyük bir sürprize imza atacak.

Hande Baladın'ın Fenerbahçe'ye Transferi Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Bu transfer Türk voleybolu için çok önemli.
Hande Baladın'ın Eczacıbaşı'ndan ayrılacak olması büyük sürpriz.

Anahtar Kelimeler:
Voleybol Hande Baladın
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