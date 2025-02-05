Türk voleybolunda tarihi imza! Fenerbahçe, Hande Baladın'ı 15 yıl aradan sonra Eczacıbaşı'ndan koparıyor...

15 yıldır Eczacıbaşı forması giyen Hande Baladın, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Sezon sonunda Eczacıbaşı ile sözleşmesi sona erecek Hande, Fenerbahçe'nin kendisine yaptığı teklifi kabul etti.

1 YILLIK ANLAŞMAYA VARILDI

Hande Baladın, 2025/26 sezonu için Fenerbahçe Medicana ile anlaştı. Fenerbahçe'nin Baladın ile birlikte Agnieszka Korneluk ile de anlaşmaya vardığı belirtildi.

15 YIL SONRA AYRILIYOR

Türk voleybolunun simge isimlerinden biri olan Hande Baladın, altyapısından yetiştiği Eczacıbaşından tam 15 yıl sonra ayrılarak büyük bir sürprize imza atacak.