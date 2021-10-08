Türk yarışmacı Zeynep Avcı O Ses Türkiye’nin Almanya versiyonuna damga vurdu

Türk kökenli Zeynep Avcı Voice of Germany yarışmasında Yalan şarkısını Türkçe seslendirdi. Jüri "Aman tanrım Türkçe şarkı” diyerek yarışmacıyı kendi takımlarında görmek istedi.

Şarkının sonunda salon Avcı'yı ayakta alkışladı. Alman jürisi, “Tek kelimesini bile anlamadık ama tüylerimiz diken diken oldu. Bu ne kadar güzel bir ses ve ne güzel bir yorum” diyerek hayranlıklarını dile getirdi.

Şarkı, daha sonra sosyal medyada binlerce beğeni aldı. Sarah O'Connor ve diğer jüri üyelerinin ekibinde görmek istediği Avcı, Johannes'i seçti.

20 yıldır sahnelerde olan Berlinli Zeynep, Beatztanbul adlı orkestrasıyla tanınıyor. Ailesi 1970'li yıllarda Almanya'ya geldi ve Berlin'de büyüdü. Hem Almanca hem de Türkçe'ye hakim olan Zeynep, ailesinin Türk kültürünü unutmaması sayesinde bunu başardığını dile getiriyor.



