YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. "Türk Yıldızları"nın kokpitinden Türkiye

"Türk Yıldızları"nın kokpitinden Türkiye

06.06.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuruluşunun 30'uncu yılını kutlayan ve gösterileriyle büyük beğeni kazanan Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, gösteri yaptıkları 42 ilin tarihi ve önemli mekanlarıyla doğal güzelliklerini kokpitten görüntüledi - Jetlerin gösteri yaptığı şehirlerde Çanakkale Şehitler Abidesi, Anıtkabir, İstanbul Boğazı ve Mardin Kalesi gibi mekanlar ile İzmir Kordon'da gösteriyi izleyen kalabalık kokpitteki kameradan kaydedildi

ABDULLAH DOĞAN - Türkiye'nin tarihi ve önemli mekanları, gösterileriyle beğeni toplayan Türk Yıldızları timlerince görüntülendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığının Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlu akrobasi timi Türk Yıldızları, 1992'de Türk halkının Türk Silahlı Kuvvetlerine olan güven duygusunu pekiştirmek ve gençlerin havacılığa ilgisini artırmak amacıyla kuruldu.

Akrotim dünyasına kazandırdığı hareketleriyle izleyenleri etkileyen ve yurt dışındaki gösterileriyle de dikkati çeken Türk Yıldızları, ülkenin gökyüzündeki markası oldu.

Kuruluşunun 30'uncu yılını kutlayan ve bugüne kadar 600'e yakın gösteri uçuşu gerçekleştiren tim, yılda 200'ün üzerinde davetin ancak 25'ine karşılık verebiliyor.

Yurt dışında 24 farklı ülkede 150 etkinlik gerçekleştiren Türk Yıldızları, teknoloji ve bilim festivalleri ile şehirlerin kuruluş günleri ve milli bayramlar gibi organizasyonlarda yaptıkları gösteriyle gökyüzüne renk katıyor.

Saatte bin kilometre hızın üzerine çıkan ve aralarındaki mesafe bir metreye kadar düşen uçaklarla yapılan gösteriler, herkes tarafından ilgiyle takip ediliyor.

- Bu kez jetler şehirleri görüntüledi

Yurt içindeki etkinliklerde 42 ilin tarihi ve önemli mekanlarını havadan görüntüleyen ay yıldızlı ekibin kokpitten kaydettiği görüntüler, gösterileri gibi izleyenlerin beğenisini kazanıyor.

Antalya'dan Konya'ya, İstanbul'dan Ağrı'ya kadar gösteri yapılan şehirlerin tarihi ve önemli mekanları ile doğal varlıkları pilotlar tarafından havadan görüntülendi.

Jetlerin gösteri yaptığı şehirlerde Çanakkale Şehitler Abidesi, Anıtkabir, İstanbul Boğazı ve Mardin Kalesi gibi mekanlar ile İzmir Kordon'da gösteriyi izleyen kalabalık kokpitteki kameradan kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kadın kök hücre yöntemiyle hamile kaldıGenç kadın kök hücre yöntemiyle hamile kaldı
Güngören'de bir kişi tabancayla vurularak yaralandıGüngören'de bir kişi tabancayla vurularak yaralandı
NAC Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası Bodrum'da yapıldıNAC Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası Bodrum'da yapıldı
Anahtar Kelimeler:
Türk Yıldızları
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki sesleri rahatsız etti! Komşuları şikayet edince...

Cinsel ilişki sesleri rahatsız etti! Komşuları şikayet edince...

Erotik pozlarını satacağını açıkladı! “Çok daha seksi...”

Erotik pozlarını satacağını açıkladı! “Çok daha seksi...”

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

'Midemi bulandırdı' demişti! Evlendiler

'Midemi bulandırdı' demişti! Evlendiler

Ünlü sunucu şaştı kaldı! Yarışmada gördü, sahte hesaptan...

Ünlü sunucu şaştı kaldı! Yarışmada gördü, sahte hesaptan...

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.