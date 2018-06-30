MAGAZİN

Türkan Şoray'dan hayranlarına kötü haber

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.06.2018 12:51 | Son Güncelleme

Dünyada en çok başrolde rol alan kadın oyuncu unvanına sahip Türkan Şoray oyunculuğu bıraktığını açıkladı

Türkan Şoray'dan hayranlarına kötü haber

Yeşilçam’ın Sultan’ı, dünyanın en çok başrol oynayan aktrisi Türkan Şoray, iyi senaryolar gelmediği için oyunculuğu resmen bıraktığını açıkladı.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'a konuşan Türkan Şoray iyi senaryolar gelmediği için oyunculuğu bıraktığını ve bu kararının kesin olduğunu açıkladı.

6 KEZ EN İYİ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜNÜ KAZANDI

1960’ta Türker İnanoğlu’nun teşvikiyle ‘Köyde Bir Kız Sevdim’ ile sinemaya başlayan Türkan Şoray, canlandırdığı karakterlerle Türk sinemasına damga vurdu. Filmografisinde 222 sinema filmi, 12 televizyon dizisi bulunan , yönettiği 5 film ve yazdığı iki senaryoyla da sinemaya katkıda bulunan Türkan Şoray, Türkiye’deki film festivallerinden 6 kez ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü kazandı.

Son olarak ‘Uzaklarda Arama’ isimli film ile ‘Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam’ adlı dizide rol alan usta oyuncu, Türkiye’deki film festivallerinden ‘En İyi Kadın Oyuncu’ dalında 6 ödül kazanmıştı. Sultan, Roma Film Festivali, Moskova Film Festivali, Taşkent Film Festivali ve Akdeniz Ülkeleri Film Festivali’nde de aynı ödüle layık görülmüştü.

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Türkan Şoray sultan

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