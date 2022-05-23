Türkan Şoray'dan Yılmaz Güney paylaşımı! O kamyon arkasını görünce...

Türkan Şoray'ı duygulandıran paylaşım! Sosyal medya hesabından Yılmaz Güney ile çekilen fotoğrafının kamyon arkası olduğu kareyi paylaşan Şoray, paylaşımına "Sevgili sürücü arkadaş, yolun açık olsun" notunu düştü.

Türkan Şoray, geçmiş yıllarda katıldığı bir söyleşide, Yılmaz Güney'in dünyanın en güzel bakan insanlarından biri olduğunu belirtirken, “Yılmaz Güney, ben ona sinemanın büyücüsü derim. İnanılmaz bir sinema insanıydı" yorumunda bulunmuştu.

Şoray'ın paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

