Türkan Şoray'ın paylaşımına Filiz Akın kayıtsız kalamadı

Türk sinemasında 'Sultan' lakabıyla anılan Türkan Şoray son olarak kariyerinin ilk yıllarındaki halleri ile sosyal medyaya damga vurmuştu. Türkan Şoray geçtiğimiz aylarda 77 yaşına basmıştı. 20 kilo veren ve eski formuna kavuşan Türkan Şoray'ın fransız askısı yöntemi ile de gençleşmişti.

Türk Sineması'nda sayısız filmde rol alan Türkan Şoray, son olarak Instagram hesabından tatil pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

77 yaşındaki Şoray'ın beğeni yağan karesine ise bir çok ünlü isimden yorum geldi. Bu isimler arasında en dikkat çeken kişi ise Filiz Akın oldu.

Akın, Türkan Şorayîn paylaşımına, "Güzellliğine nazar değmesin. Sultan arkadaşım" yorumunda bulundu.

