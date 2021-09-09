Turkcell Global Bilgi, İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması'nda zirvedeki yerini korudu

İSTANBUL (AA) - Turkcell Global Bilgi, BThaber tarafından bu yıl 22'ncisi gerçekleştirilen İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması'nda, üst üste 12'nci kez birinci seçildi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell Global Bilgi, Türkiye'nin önde gelen bilişim şirketlerinin yer aldığı araştırmada, Çağrı Merkezi Hizmet kategorisinde elde ettiği 1 milyar 433 milyon liralık satış gelirleri ile birinciliğini korudu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Çağatay Aynur, Turkcell Global Bilgi olarak yıllardır bu başarı ve birincilik serisini sürdürmekten ve bu ödüle layık görülmekten mutluluk ve gurur duyduklarını dile getirdi.

Vizyonlarının, hem çalışanlarına hem de müşterilerine en iyi dijital deneyimi sunabilmek olduğunu vurgulayan Aynur, şunları kaydetti:

"Odağımızda insan var. Müşteri deneyimi derken de çalışan deneyimi derken de hedefimiz kişiselleştirilmiş deneyimler. Gelişen teknoloji, endüstrileri tamamen yeniden şekillendiriyor ve kişilerin mevcut uzmanlıklarının yanında özel becerilere sahip olması bekleniyor. Biz de bu amaçla çalışanlarımıza yeni yetkinlikler kazandırmak amacıyla veri okuryazarlığı ve robotik süreç otomasyonu gibi pek çok eğitimi hayata geçirdik.

Akademik iş birlikleriyle güncel gelişmeleri ve literatürü yakından takip ediyoruz. Bu doğrultuda sektörümüzün ilk Ar-Ge merkezine sahip olmanın katkısı ile dijital dönüşüm yatırımlarımızı hızla devam ettiriyoruz. Yenilikçi ve teknoloji tabanlı iş modelleri ile ürün ve hizmet çeşitliliğimizi artırarak, operasyonel mükemmellikten ödün vermeden müşterilerimizin dijital çözümler sunan stratejik iş ortağı olmaya devam edeceğiz. Bu ödülde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

