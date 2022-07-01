YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Turkcell Global Bilgi, Techno Camp ile teknoloji mühendisleri yetiştiriyor

Turkcell Global Bilgi, Techno Camp ile teknoloji mühendisleri yetiştiriyor

01.07.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turkcell Global Bilgi’nin düzenlediği Techno Camp 2022'de 60 mühendis eğitim almaya hak kazandı - Turkcell Global Bilgi İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Zafer Çavdar: - "Gençlerin teknoloji dünyasında kariyer hayallerine ulaşması için gerçekleştirdiğimiz Techno Camp 2022 programımıza bu yıl da 5 bin 213 mühendis başvurusu alarak yoğun bir ilgiyle karşılaştık"

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin dijital müşteri deneyimi merkezi Turkcell Global Bilgi’nin düzenlediği Techno Camp 2022 başladı.

Turkcell Global Bilgi'den yapılan açıklamaya göre, “Çalışan ve müşterilerine en iyi dijital deneyimi yaşatma” vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Turkcell Global Bilgi’nin düzenlediği Techno Camp 2022 programı başladı. Program kapsamında 2 ay boyunca Teknoloji başlığı altında, kurumsal çözümler ve iş zekasından network altyapı teknolojilerine, robotik süreç otomasyonundan (RPA) çevik kültüre, yapay zekadan müşteri deneyimi teknolojilerine, dijital etikten programlama dili Java’ya, Python’a ve Linux’a kadar birçok konuda detaylı eğitimler verilecek.

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Techno Camp’e 5 bin 213 başvuru yapıldı. Başvurular arasında yapılan değerlendirmeler ile 60 mühendis Techno Camp programında eğitim almaya hak kazandı.

Bilişim Teknolojileri ve Teknolojik Operasyonlar olmak üzere 2 ayrı grup şeklinde yapılacak program sonunda başarılı olan katılımcılar, yetkinliklerine göre Turkcell Global Bilgi’de Uzman pozisyonlarında kariyerlerine yön verebilecek.

- “Yüksek başvuru sayısına erişmemiz, mühendislerle ortak hayallerimizin olduğunu gösteriyor”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Global Bilgi İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Zafer Çavdar, Turkcell Global Bilgi’nin istihdam konusunda öncü bir kurum olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Gençlerin teknoloji dünyasında kariyer hayallerine ulaşması için gerçekleştirdiğimiz Techno Camp 2022 programımıza bu yıl da 5 bin 213 mühendis başvurusu alarak yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Yüksek başvuru sayısına erişmemiz, mühendislerle ortak hayallerimizin olduğunu gösteriyor. Dijital ekosistemde istihdama önem veren bir şirket olarak, gençlerin bilgi teknolojileri sektöründe daha fazla aktif rol üstlenmesi için çalışıyoruz. Mühendislerimiz program sonunda, şirketimizde teknoloji alanında uzman pozisyonlarında kariyerlerine yön verebilecekler. Programımıza olan ilgiyi gördükçe, daha çok sayıda teknoloji mühendisi/uzmanı yetiştirmeyi hedefliyoruz. Turkcell Global Bilgi olarak gençlerin sektöre katılımı için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.”

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da "Denizcilik ve Gemicilik Yarışmaları" düzenlendiİstanbul'da "Denizcilik ve Gemicilik Yarışmaları" düzenlendi
GÜNCELLEME - Adana'da eşler arasındaki kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan kişi öldüGÜNCELLEME - Adana'da eşler arasındaki kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan kişi öldü
Bakan Kurum, sele kapılan gencin hacda bulunan babasıyla telefonda görüştü:Bakan Kurum, sele kapılan gencin hacda bulunan babasıyla telefonda görüştü:

İstanbul Namaz Vakitleri 1 Temmuz Cuma

İmsak
03:29
Sabah
05:29
Öğle
13:13
İkindi
17:13
Akşam
20:47
Yatsı
22:38

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 1 Temmuz Cuma

Burgazada Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Boğazköy Eczanesi
Arnavutkoy
Canan Arnavutköy Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“2 buçuk yıldır sevgiliyiz. Babalarımız aynı kişi olabilir”

“2 buçuk yıldır sevgiliyiz. Babalarımız aynı kişi olabilir”

Görenler dehşete düştü! Dev timsahın midesinden çıkarıldı

Görenler dehşete düştü! Dev timsahın midesinden çıkarıldı

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Yetişkin film yıldızı şoke etti! ''Hiç erotik film izlemedim''

Yetişkin film yıldızı şoke etti! ''Hiç erotik film izlemedim''

Erkek arkadaşına öyle bir hediye verdi ki!

Erkek arkadaşına öyle bir hediye verdi ki!

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.