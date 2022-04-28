YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Turkcell Global Bilgi’nin Kariyer Zirvesi’ni 6.400’ü aşkın kişi takip etti

Turkcell Global Bilgi’nin Kariyer Zirvesi’ni 6.400’ü aşkın kişi takip etti

28.04.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlerin kişisel gelişim yolculuklarına destek olacak içeriklerin paylaşıldığı Kariyer Zirvesi’nde, trend teknolojiler hakkında son gelişmeler mercek altına alındı

İSTANBUL (AA) - Turkcell Global Bilgi, kariyerine ilk adımı atmaya hazırlanan genç mühendislere rehberlik etmek ve teknoloji alanındaki trendleri yakından tanıtmak amacıyla "Kariyer Zirvesi" düzenledi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, 27 Nisan’da online platformda gerçekleştirilen ücretsiz ve sertifikalı etkinlikte, Turkcell Global Bilgi’nin Bilgi Teknolojileri ve İnsan Kaynakları alanındaki deneyimli yöneticileri, başarı hikayelerini katılımcılara aktardı. Zirveyi 2,5 saat boyunca 6.476 katılımcı takip etti.

Great Place to Work Enstitüsü’nün açıkladığı Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2022 ve Best Workplaces for Millennials kategorilerinde 1’inci olan dijital müşteri deneyimi merkezi Turkcell Global Bilgi, kariyerine bilişim sektöründe yön vermek isteyen genç yeteneklere özel etkinliklerine devam ediyor.

Bu kapsamda Turkcell Global Bilgi, üniversitelerin mühendislik fakültelerinin son sınıfında veya yeni mezun olan kariyerine bilişim sektöründe yön vermek isteyen mühendisler için 27 Nisan’da Kariyer Zirvesi düzenledi. Online platformda 2,5 saat süren zirveye 6.476 katılımcı ilgi gösterdi.

- “Genç nüfusu geleceğin mesleklerine yönlendirmek için çalışıyoruz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Global Bilgi İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Zafer Çavdar, Türkiye’nin genç nüfusu sayesinde teknoloji konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin dijital müşteri deneyimi merkezi olarak bu potansiyeli verimli bir biçimde işlemek ve genç nüfusu geleceğin mesleklerine yönlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bilinç doğrultusunda geleceğin dijital Türkiye’sine profesyonel anlamda destek verecek projeler geliştiriyoruz. Ücretsiz ve sertifikalı gerçekleştirdiğimiz Kariyer Zirvesi, gençlerin dijital çağın stratejik sektörü olan bilişime yönelik ilgisinin artmasına katkı sundu.

Etkinlik süresince insan kaynakları ve bilişim teknolojileri alanında deneyimli isimler, meslek hayatları boyunca imza attığı başarı hikayelerini aktararak gençlere ışık tuttu. Oldukça verimli geçen zirvenin katılımcıları, ayrıca bilgi teknolojileri alanında kariyerini şekillendirmek isteyenlere yönelik çeşitli fırsatlar sunduğumuz bir başka program olan Techno Camp hakkında da detaylı bilgiye erişme imkanı yakaladı."

- Turkcell Global Bilgi yöneticileri kariyer tecrübelerini paylaştı

Gençlerin kişisel gelişim yolculuklarına destek olacak içeriklerin paylaşıldığı Kariyer Zirvesi’nde, trend teknolojiler hakkında son gelişmeler mercek altına alındı, ayrıca Turkcell Global Bilgi bünyesindeki kariyer fırsatları da detaylandırıldı. Turkcell Global Bilgi’nin Bilgi Teknolojileri ve İnsan Kaynakları alanındaki deneyimli yöneticileri, kariyerleri boyunca yaşadığı tecrübeleri katılımcılarla paylaştı.

Etkinlikte 300’ün üzerinde yazılım geliştirme ve yönetim takımına koçluk yapan, Avrupa’nın en büyük telekom, banka, e-ticaret Agile dönüşümü projelerinde rol üstlenen Çeviklik Danışmanı Ahmet Akdağ da davetli olarak deneyimlerini anlattı. Bilişim sektörüne ilgi duyan gençler, zirve süresince kariyer yolculuğunu güçlendirecek önemli ipuçlarına ulaştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göç yollarındaki değişimler leyleklerin yaşamını etkiliyorGöç yollarındaki değişimler leyleklerin yaşamını etkiliyor
DowAksa Karbon Elyaf Kompozit Malzeme Üretim Tesisi Temel Atma TöreniDowAksa Karbon Elyaf Kompozit Malzeme Üretim Tesisi Temel Atma Töreni
Zonguldak'ta karaçatlak üzümü üretimi yaygınlaştırılacakZonguldak'ta karaçatlak üzümü üretimi yaygınlaştırılacak

İstanbul Namaz Vakitleri 28 Nisan Perşembe

İmsak
04:22
Sabah
06:00
Öğle
13:07
İkindi
16:56
Akşam
20:04
Yatsı
21:34
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Fotoğraflarını satmak için eğitimini bıraktı! “Ailem kovdu”

Fotoğraflarını satmak için eğitimini bıraktı! “Ailem kovdu”

Bu belirtilerden biri bile varsa hastaneye koşun!

Bu belirtilerden biri bile varsa hastaneye koşun!

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

“Sana bir sürprizim var” dedi! Gözlerini bağlayarak...

“Sana bir sürprizim var” dedi! Gözlerini bağlayarak...

Fenomenin isyanı şaşırttı! “Çok güzel olduğum için...”

Fenomenin isyanı şaşırttı! “Çok güzel olduğum için...”

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.