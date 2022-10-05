Turkcell Hayal Ortağım, Filmekimi'nde erişilebilir film keyfi yaşatacak

İSTANBUL (AA) - Turkcell, görme engellilere özel sunduğu Hayal Ortağım uygulamasıyla İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 21'incisi düzenlenen Filmekimi'nde gösterilecek 21 filmin sesli betimlemesini, operatör fark etmeksizin görme engelli sinemaseverlerle buluşturacak.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, İKSV tarafından bu yıl 21'incisi düzenlenen Filmekimi, 7-16 Ekim'de İstanbul'da sinemaseverlerle buluşacak.

Turkcell'in görme engellilere sunduğu Hayal Ortağım uygulamasıyla filmler, görme engelli sinemaseverlere de ulaşıyor. Bu yıl 7 Ekim'de gösterimlere başlayacak Filmekimi'nde yer alan 24 filmin sesli betimlemesi, Turkcell'in Hayal Ortağım uygulaması üzerinden operatör fark etmeksizin görme engelli kullanıcılara ücretsiz sunulacak.

Turkcell'in ücretsiz Hayal Ortağım uygulaması içerisinde yer alan sesli betimleme teknolojisi, görme engellilerin hiçbir ayrıntıyı kaçırmadan sinemada izledikleri filmden daha fazla keyif almalarını sağlıyor.

Dünyada ilk defa bir mobil uygulama üzerinden sunulan sesli betimleme teknolojisi, çevre, mekan, kişi ya da objeye dair özellikleri, diyalogsuz sahneleri sesle aktarabiliyor. Ayrıca, alt yazılı filmlerde altyazı seslendirmesi de gerçekleştiren teknoloji aracılığıyla görme engelliler, sinemada kesintisiz film keyfi yaşıyor.

Cannes, Berlin ve Venedik film festivallerinden merakla beklenen ödüllü yapımları bir araya getiren 21. Filmekimi'nde sesli betimleme özelliğiyle yer alacak filmlerin listesi şöyle:

"Mediterranean Fever (Akdeniz Ateşi) / Broker (Bebek Servisi) / Under The Fig Tress (İncir Ağaçlarının Altında) / Holy Spider (Kutsal Örümcek) / Rebel (Asi) / Masquerade (Maskeli Balo) / Sick of Myself (İlgi Manyağı) / Stars At Noon (Öğle Güneşinde Yıldızlar) / The Innocent (Masum) / Butterfly Vision (Kelebek Görüşü) / Boy From Heaven (Cennetten Gelen Çocuk) / EO (Aİ) / The Eight Mountains (Sekiz Dağ) / Paris Memories (Paris Anıları) / Corsage (Korsaj) / RMN / Final Cut (Kestik!) / Good Luck to You, Leo Grande (İyi Şanslar Leo Grande) / Call Jane / Les Pires (İşe Yaramazlar) / Godland (Tanrının Unuttuğu Yer) / Emily / Master Gardener (Usta Bahçıvan) / L’Immensità (Uçsuz Bucaksız)."

