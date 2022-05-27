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  4. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off yarı final heyecanı başlıyor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off yarı final heyecanı başlıyor

27.05.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarı finalde Wulfz Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe, Beşiktaş Vodafone ile ALG Spor karşı karşıya gelecek

İSTANBUL (AA) - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde play-off yarı final heyecanı, yarın oynanacak Wulfz Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçıyla başlayacak.

İki ekip, Vefa Stadı'nda saat 17.00'de karşı karşıya gelecek.

Yarı finaldeki bir diğer eşleşmede ise Beşiktaş Vodafone ile ALG Spor, ilk maçlarını 30 Mayıs Pazartesi günü yapacak. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmaların rövanşı, 5 Haziran'da oynanacak.

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