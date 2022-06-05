Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off yarı final müsabakaları yapıldı

İSTANBUL (AA) - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off yarı final rövanş maçları tamamlandı.

Eşleşmenin ilk maçında sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Wulfz Fatih Karagümrük, Beylerbeyi 75. Yıl Stadı'nda oynanan müsabakada rakibiyle 2-2 berabere kalarak finale yükseldi.

İlk maçında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-0 mağlup eden ALG Spor ise Batur Stadı'nda rakibini 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.

Finalde, Wulfz Fatih Karagümrük ile ALG Spor karşılaşacak.



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