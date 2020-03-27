Turkcell, müşterilerini "ünlülerle" uyardı

İSTANBUL (AA) - Daha önce telefonlardaki operatör ismini Evde Hayat Var şeklinde değiştiren Turkcell, 7’den 70’e tüm Türkiye'ye çağrısını ünlü isimlerin kaydettikleri anonslarla hatırlatıyor.

Turkcell'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tüm Turkcell’liler, şirket koronavirüs salgını ile mücadele için müşterilerine mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları, evden çıkmak zorunda kaldıklarında ise sosyal mesafeye dikkat etmeleri için #EvdeHayatVar çağrısını sürdürüyor.

Tüm Turkcell'liler telefon açtıklarında çağrı başlamadan önce bir defaya mahsus olmak üzere ünlülerin sesinden #EvdeHayatVar mesajını dinliyorlar.

Verilen bilgiye göre, Hadise, Hülya Avşar, Mazhar Alanson, Murat Boz ve Ali Poyrazoğlu'nun seslendirdiği anonsta "Merhaba Türkiye, zor günlerden geçiyoruz. Ama sabredelim, yakında hepsi geride kalacak. Hepimizin sağlığı için sosyal mesafemize dikkat edelim genç yaşlı demeden mümkün olduğunca evde kalalım. Çünkü Evde Hayat Var!" sözlerine yer verildi.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Turkcell, sosyal mesafenin önem kazandığı ve mümkün oldukça evde vakit geçirmeleri istenen tüm müşterilerine TV+'da geçerli 10 GB, Dergilik ve fizy'de geçerli 5'er GB'lık internet tanımladı.

BiP üzerinden yapılan tüm sesli ve görüntülü görüşmeler de Turkcell'lilerin kotalarından düşmeyecek.

