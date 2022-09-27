Turkcell, sanatla hayallere ortak oluyor

İSTANBUL (AA) - Engelli bireylerin sosyal hayata eşit ve bağımsız katılabilmelerini destekleyen teknolojiler geliştiren Turkcell, Hayal Ortağım uygulamasıyla kültür sanatta da engelleri aşıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ödüllü açık hava sahnesi Turkcell Vadi'de 2 Ekim'de sahnelenecek "Cimri" oyunu, görme engelli bireylerin de takip edebilmeleri için Turkcell'in Hayal Ortağım uygulaması üzerinden anlık sesli betimlemeyle ilk kez sahnelenecek. Bu sayede görme engelli sanatseverler, bu tiyatro oyununu hiçbir görsel ayrıntıyı kaçırmadan tüm seyircilerle birlikte deneyimleyebilecek.

Tiyatrocu Tansu Biçer'in yönetmenliği ve Serkan Keskin'in "Harpagon" performansıyla 5 sezondur kapalı gişe sahnelenen "Cimri", Turkcell Vadi'de ilk kez tiyatroseverlerle buluşacak.

Semaver Kumpanya tarafından sahnelenecek oyunla sanatseverler, 17. yüzyılda yaşamış Fransız yazar Moliere'in ünlü eseriyle engelleri aşan keyifli bir akşam geçirecek. Yazar Sabahattin Eyüboğlu'nun çevirisiyle sahnelenen oyunun müzikleri ise Okan Kaya ve Ömer Öztüyen'e ait.

- Erişilebilirlik odaklı bir etkinlik alanı Turkcell Vadi

Türkiye'nin en genç ve aynı zamanda uluslararası ödüllü açık hava sahnesi Turkcell Vadi'de engelli bireyler de engelsiz kültür-sanat keyfini deneyimleyebiliyor.

Bu kapsamda mekana özel giriş kapısı, AVM içerisinde bulunan engelli otoparkından tekerlekli sandalye hizmeti ve görme engelliler için sarı kılavuz çizginin yanı sıra fiziksel engelliler için sahne önünde özel izleme alanı bulunuyor.

Etkinlikler için gelen görme engelli bireyler, kapalı alanlarda yönlendirme sağlayan Hayal Ortağım uygulaması entegrasyonuyla Turkcell Vadi'de gitmek istediği yerler için adım adım navigasyon desteği alabiliyor. Ayrıca, alanda yer alan geri dönüşüm otomatında plastik ve alüminyum atıklar toplanıyor.

Turkcell Vadi etkinliklerinin biletlerini Platinum üyeleri yüzde 15 indirimli ve Türkiye'nin dijital müzik platformu fizy kullanıcıları ise yüzde 10 indirimli satın alabiliyor. Turkcell Platinum ve fizy'den temin edilen indirim kodlarıyla biletler www.biletix.com sitesinden alınabiliyor.

