Turkcell, SAP Türkiye iş birliğiyle dijital dönüşüm çalışmalarını hızlandırdı

İSTANBUL (AA) - Kurumsal dijitalleşme ve dijital dönüşüm yolculuğunu SAP Türkiye iş birliği ile sürdüren Turkcell, SAP'nin merkezi finans çözümünü kullanarak tüm finans operasyonunu tek merkezden, daha çevik ve veri odaklı yönetecek.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, şirket, 2019 yılında başladığı Finans+ Dijital Dönüşüm Programı ile organizasyondan sürece, teknolojiden veriye birçok alanda finans fonksiyonunun etkinliğini ve verimliliğini artırmayı hedefliyor.

Kurumsal dijitalleşme ve dijital dönüşüm yolculuğunu SAP Türkiye iş birliğiyle sürdüren Turkcell, SAP'nin merkezi finans çözümünü kullanarak tüm finans operasyonunu tek merkezden, daha çevik ve veri odaklı yönetecek.

Nisan 2021'de başlayan proje kapsamında, 5 ülkedeki 36 grup şirketi için SAP'nin merkezi finans çözümünü kullanacak olan Turkcell, bu proje ile finansal operasyonlarını daha hızlı, minimum kullanıcı müdahalesi ile anlık veriye dayalı olarak yönetmeyi hedefliyor.

Turkcell, merkezi finans projesi ile tüm sistemleriyle gerçek zamanlı entegrasyon sağlamayı, şirketler arası daha hızlı mutabakat ve gerçek zamanlı konsolidasyon imkanına ulaşacak.

Şirket, 2022'de tamamlanması planlanan proje kapsamında çalışanlarına da gelişmiş bir kullanıcı deneyimi sunarak Zero Touch Finance yetenekleri ile manuel müdahaleleri minimuma indirecek.

Turkcell, örnek olarak gösterilebilecek kapsamlı dönüşüm programı ile "Geleceğin Finansı"nı inşa ederken, daha önce farklı projelerde de iş birliği bulunan SAP Türkiye ile "Yeni Nesil Dijital Finans" hedefine güçlü adımlarla ilerlemeye devam edecek.

- "Dijital stratejimizi kurumsal stratejimiz ile bütünleştirerek yeni iş modelleri geliştiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz, finansın değişen rolü ile çevik, inovatif ve değer odaklı finans fonksiyonu vizyonuyla büyük bir dönüşüm yolculuğuna çıktıklarını aktardı.

Kökten dönüştürücü ileri teknolojiler, sektörler arası yakınsama, artan veri hacmi ve giderek daha fazla bilgiye ihtiyaç duyan paydaşların, finansın içinde bulunduğu kuralları değiştirdiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Strateji ve büyümenin sürekli değişken olduğu iş dünyasında hızlı hareket edebilmek ve hızlı adaptasyon artık çok önemli. Dijital stratejimizi kurumsal stratejimiz ile bütünleştirerek yeni iş modelleri geliştiriyoruz ve sürdürülebilir başarının önemli bir gereği olarak şirket içi iş süreçlerinde de aynı vizyonu takip ediyoruz. Bu noktada çalışmalarımıza finans süreçlerinin standardizasyonu, merkezileştirilmesi ve dijital iş gücü kullanımının artırılması ile başladık. Aynı zamanda finans ekiplerinin stratejist şapkasını ön plana çıkaracak, Turkcell’in büyüyen ve gelişen iş modelini destekleyecek çevik çalışma ve mükemmeliyet merkezi modellerinin odakta olduğu yeni finans organizasyonunu hayata geçirdik."

Büyük veri içgörü ve analizlerine olanak sağlayacak veri yönetimi çalışmalarının da önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Böylesine büyük dönüşümlerin öne çıkan katalizörleri, hiç şüphesiz ki odağında insan olan etkili değişim yönetimi programlarıyla birlikte yeni nesil teknolojiler. Bizim için kritik öneme sahip bu dönüşüm programının yeni nesil kurumsal kaynak planlama (ERP) bacağında endüstri birikimi, önemli referansları ve yetkin danışmanlık kaynağı olması nedeniyle SAP Türkiye ile ilerleme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan da yeni nesil finans çözümlerinin kurumları daha hızlı ve çevik yaptığını bildirdi.

Turkcell ile güçlenerek büyüyen iş birliklerine ilişkin Candan, "Dijital dönüşüm yolculuğunda sağlam adımlarla ilerleyen Turkcell ile stratejik iş birliğimizin finans alanını da içine alarak güçlenmesi bizim için gurur verici. SAP Türkiye olarak Turkcell'in dijital dönüşüm yolculuğuna en yakın iş ortağı olarak destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

