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Turkcell Süper Kupa maçının biletleri satışa çıkarıldı

11.07.2022 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turkcell Süper Kupa maçının biletleri satışa çıkarıldı

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası sahibi Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının biletleri satışa sunuldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 30 Temmuz Cumartesi günü saat 20.45'te oynanacak maçın biletleri satışa çıkarıldı.

Karşılaşmanın biletleri, "www.passo.com.tr", Passo Mobil Uygulama ve Şenol Güneş Spor Kompleksi ile Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu Passolig gişelerinden satın alınabilecek. Maç günü ise sadece Atatürk Olimpiyat Stadı Passolig gişesi açık olacak.

Passolig kart zorunluluğu bulunan maçın bilet fiyatları ise, batı ve doğu tribünleri için 150, kuzey ve güney tribünleri için ise 75 lira olarak belirlendi.

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