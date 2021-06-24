Turkcell, yeni marka ekosistemini tanıttı

İSTANBUL (AA) - Turkcell, küresel çapta yaşanan toplumsal dönüşüm ve insanların değişen ihtiyaçlarına odaklanarak kurumsal marka yüzünü yenileme kararı aldı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, yakın dönemde salgının etkisiyle hızlanan dünyanın geçirdiği değişim ve dijital gelişmelerin ışığında sunduğu servis ve hizmetleri genişleten Turkcell, kurumsal marka yapılanmasında değişiklik yaptığı yeni marka ekosistemini tanıttı.

"Telekom operatörlüğünden çok daha öte dijital markalar ekosistemine dönüşüm" olarak tanımlanan yeni marka ekosistemi döneminde BiP, Dergilik, fizy, Paycell gibi tüm dijital çözüm ve servis markaları tek Turkcell çatı markası altında konumlanacak.

Telekom operatörlüğünden global teknoloji şirketine dönüşümünü duyuran Turkcell'de, BiP'te sohbet etmek, Fizy'de müzik dinlemek Dergilik'ten gazete/dergi okumak, alışverişini Paycell ile yapmak için artık Turkcell abonesi olmak gerekmeyecek, yeni marka döneminde herkes Turkcell'li olacak.

- "Markamızı daha yenilikçi, daha genç, daha teknolojik ve daha hayatın içinden bir ekosisteme dönüştürdük"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, Turkcell olarak 27 yıldır Türkiye'nin lider operatörü olma yolculuğunda hedeflerinin her zaman "insan ve teknoloji arasında köprü kurmak" olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Teknoloji her gün gelişiyor. Toplumların yapısı da bu gelişmenin etkisiyle değişiyor. Biz de bu bağlamda 'dünyalar senin olsun' diyerek müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarına yönelik farklı dijital markalarımız ile çözümler sunduğumuzun altını çizmek istedik. Biliyoruz ki artık herkesin telefonunun içinde bir dünyası var. Kimisinin dünyası müzik, kimisinin sinema, kimisinin de sosyal medya... Bu noktada Turkcell'in kurumsal marka vizyonunu da bir telekom operatörlüğünden çok daha öte, her an her durumda ve her platformda müşterilerinin yanında olabilen dijital markalar ekosistemine dönüştürdük."

Turkcell'in bugün dünyaya teknoloji ihraç eden, müşterilerinin değişen ve gelişen talep ve ihtiyaçlarına uygun hizmetler sunan, benzersiz altyapısıyla örnek gösterilen bir yapı halini aldığını aktaran Ergenekon, dünyanın salgının da etkisiyle hızlı ve büyük bir değişim geçirdiğini vurguladı.

Ergenekon, dijital okuryazarlık, dijital vatandaşlık gibi konuların tahmin edilenden çok daha hızlı geliştiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz de bu değişim ve gelişim karşısında markamızı dijital operatörden sınırların ötesine taşıyarak daha yenilikçi, daha genç, daha teknolojik ve daha hayatın içinden bir ekosisteme dönüştürdük. Yeni ekosistemde müşterilerin sadece Turkcell hattına sahip kişiler olmadığı, hattan bağımsız olarak herhangi bir Turkcell ürününü kullanan herkesin Turkcell'li olduğu bir yapıya dönüştük. Geliştirdiğimiz tüm ürün ve hizmetler, 'şimdiki normal'in, dolayısıyla yeni hayatımızın önemli parçaları halini aldı. Bizim için BiP'te sohbet eden de, Fizy'de müzik dinleyen de, Dergilik'ten gazete/dergi okuyup alışverişini Paycell'den yapan da birer Turkcell'li. Müşterilerimiz Turkcell'in kurum kültürünü ve kapsayıcılığını tüm şirketlerimizde görecek."

- "Yeni kampanya söylemini 'dünyalar senin olsun' olarak belirledik"

Alper Ergenekon, müşterilerinin günlük hayatlarında ihtiyaç duydukları her an Turkcell ekosisteminin sunduğu olanaklardan faydalanabileceklerini daha etkili şekilde anlatabilmek için yeni kampanya söylemini "dünyalar senin olsun" şeklinde belirlediklerini ve bunun için yeni bir reklam filmi, bir de jingle hazırladıklarını bildirdi.

Yeni ekosistemi oluştururken Turkcell markasını yenilediklerini belirten Ergenekon, geçirdikleri dönüşümü müşterilerine aktarabilmek için hazırladıkları yeni reklam filmi yüzlerinin Melis Sezen ve Barış Arduç olduğunu aktardı.

Ergenekon, yeni ekosistemde Turkcell'in ana marka olarak konumlandığını, Turkcell çatısı altındaki bağımsız markaların ise yaşam alanlarının özgür şekilde kurgulandığını kaydetti.

Yenilenen marka hissini müşteriye daha iyi yansıtabilmek için Turkcell'le özdeşleşen marka rengi lacivertin yanına sarı renk kullanımını da eklediklerini bildiren Ergenekon, bağımsız markalarının logolarında da sarı renk kullanımına yer verdiklerini aktardı.

Ergenekon, yeni marka konumlandırmasında Turkcell'in sevilen marka yüzü olan "Emocan"ların da unutulmadığını belirtti.

Yeni dönemde "Emocan"ların müşterileri dinleyen ve onların ihtiyaçlarına uygun çözümler üreten kişilikleriyle ön planda olacağını aktaran Ergenekon, "Emocanları müşterilerimizin ihtiyaçlarını ilk elden dinlemeleri için Türkiye'nin dört bir köşesine gönderiyoruz." ifadesini kullandı.

